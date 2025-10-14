Así fueron los emocionantes encuentros con sus familias de los tres argentinos liberados por Hamas

Tras haber permanecido más de dos años secuestrados por el grupo terrorista Hamas, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio fueron entregados a la Cruz Roja Internacional y pudieron reencontrarse con sus familiares en Israel. Eitan Horn, el tercer argentino que fue rehén de los terroristas, también pudo reencontrarse con sus seres queridos.

Los tres argentinos se encontraban privados de su libertad desde el 7 de octubre de 2023, día en el que Hamas atacó a Israel, y fueron liberados como parte del grupo de 20 rehenes que recuperaron su libertad en el marco del acuerdo de paz entre ambas partes, impulsado por Estados Unidos y Donald Trump.

Según indicó el medio Todo Noticias, los tres rehenes liberados primero fueron recibidos por las Fuerzas de Israel en las instalaciones militares ubicadas en la ciudad de Reim, luego fueron trasladados previamente a un centro médico para realizar los chequeos de salud correspondientes y finalmente se reencontraron con sus seres queridos.

En las imágenes que trascendieron sobre el momento del emotivo reencuentro, se puede ver a los argentinos abrazándose con sus familiares entre risas y llantos. En el lugar fueron recibidos con pancartas y flores, entre otros detalles.

Hamas entregó solo cuatro de los 28 cuerpos de los rehenes fallecidos y crece la indignación en Israel

Tras la liberación de Eitan Horn, su familia emitió un comunicado celebrando el hecho y expresaron: "Tras 738 largos y difíciles días de cautiverio en Hamás, Eitan regresa a casa. Ahora nuestra familia está completa. Hoy, Iair, quien fue liberado en febrero de 2025, por fin puede respirar y sentirse verdaderamente libre".

"Nuestro Eitan cruzó la frontera y regresó a Israel tras más de dos años de infierno. Lo esperamos con abrazos y mucho cariño, y lo acompañaremos durante todo su proceso de recuperación. Estaremos con él y a su lado todo el tiempo que sea necesario, y le recordaremos cuánto luchó la sociedad israelí por él y por todos los rehenes", añadieron.

De todas formas, los familiares sostuvieron: "Nuestros corazones no están completos y nuestra lucha no ha terminado. Eitan ha regresado, pero no es suficiente. Solo cuando regrese el último rehén podremos decir que hemos cumplido con nuestra misión y obligación moral. Sólo después de recuperar al último rehén podremos iniciar el proceso de recuperación y reconstrucción de nuestro amado país".

Ariel y David Cunio fueron capturados junto a sus familias el mismo día, durante el ataque al kibutz Nir Oz, una de las localidades fronterizas con Gaza. El mismo día también fue capturado Eitan Horn junto a su hermano Iair, que fue liberado el 15 de febrero de este año.

La liberación de los últimos rehenes israelíes con vida se produjo este lunes en el marco de un acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Hamas e Israel. Las 20 personas que integraban el grupo recuperaron su libertad tras haber pasado 738 días secuestrados.

Junto a los tres argentinos también fueron libertados Matan Zangauker, Maxim Herkin, Segev Kalfon, Yosef-Chaim Ohana, Nimrod Cohen, Avinatan Or, Evyatar David, Elkana Bohbot, Bar Kupershtein, Rom Braslavski, Eitan Mor, Ziv Berman, Gali Berman, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Omri Miran.

Quiénes son los tres argentinos que fueron liberados por Hamas

En este contexto en el que los tres argentinos recuperaron su libertad y se reencontraron con sus familiares, el Club Político Argentino llamó a alcanzar una paz duradera entre Hamas e Israel.

"La liberación de los rehenes del feroz ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel, el cese de las hostilidades sobre Gaza y la promesa de un acuerdo para una paz duradera en la región, constituyen hechos muy auspiciosos", expresaron desde el colectivo.



Tras la liberación de los rehenes, agregaron: "El Club Político Argentino manifiesta su complacencia ante este primer paso, expresa una vez más su solidaridad con las víctimas de esta tragedia que enluta a la humanidad y se suma a los deseos de que, con el esfuerzo mancomunado de quienes procuran la paz en la comunidad internacional, pueda lograrse un acuerdo definitivo y la convivencia civilizada entre las naciones y pueblos de la región".

Videollamadas entre los rehenes y sus familiares

Horas antes de ser liberados, los argentinos y otros rehenes tuvieron la posibilidad de contactarse con sus familiares a través de videoconferencias. Uno de estos fue el caso de Silvia Cunio, madre de Ariel y David. "No dormí en toda la noche. No pude dormir esperando este momento y todavía no llegó, pero ya los vi", expresó la mujer en diálogo con la prensa tras realizar una videollamada con los dos rehenes liberados por Hamas.

"Me llamaron por teléfono a mí, a la mamá. ¿Entendés? Me llamaron a mí", le dijo Silvia a Fuente Latina sobre el momento de la llamada que le generó sorpresa y confusión. Según relató, al principio rechazó la videollamada dado que se trataba de un número desconocido, aunque ante la insistencia decidió atender y se encontró con sus hijos en la pantalla.

Al momento de la llamada, los argentinos aún no habían sido liberados, aunque el grupo terrorista habilitó que estos llamen a sus familiares. Durante el primer intercambio a distancia, la mujer sostuvo que los vio bien y que este primer contacto le transmitió tranquilidad sobre su situación.

Eitan Horn, el argentino incluido dentro del grupo de los 20 rehenes liberados por Hamas, también se comunicó con sus familiares desde Gaza a través de una videollamada en la que junto a él se puede ver a uno de los terroristas con la cara cubierta.

