Durante la mañana de este lunes 13 de octubre, el grupo terrorista palestino Hamas liberó a los 20 rehenes israelíes que permanecían secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, día en el que atacaron Israel. Entre los liberados se encuentran tres argentinos: David y Ariel Cunio y Eitan Horn.

A esta altura de la jornada, los rehenes liberados por el grupo terrorista ya han podido hablar con sus familiares e incluso algunos se reencontraron con ellos tras sufrir más de dos años de cautiverio. La liberación se produjo en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Hamas e Israel.

Israelíes celebraron el acuerdo y la liberación de rehenes.

"Comienza el camino de la sanación", manifestó este domingo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En paralelo, cientos de israelíes se acercaron a la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, para celebrar la liberación y el regreso de quienes sobrevivieron a dos años de cautiverio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los hermanos gemelos Gali y Ziv Berman son uno de los casos más llamativos en este contexto, dado que ambos se volvieron a ver otra vez tras haber permanecido separados y en cautiverio luego de haber sido secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Ziv Berman, uno de los rehenes israelíes liberados.

Hamas liberó a 20 rehenes en total, quienes ya han regresado a territorio israelí y, según indicaron los servicios médicos de Israel instalados en áreas cercanas a Gaza, se encuentran en "buen estado". Varios de ellos ya han podido comunicarse con sus familiares a través de videoconferencias.

Algunos de los familiares de los rehenes liberados recurrieron a las redes sociales para celebrar y agradecer el acuerdo y el regreso de sus seres queridos. Un caso de estos fue el de la familia de Eitan Mor, quienes se habían mostrado muy críticos sobre los acuerdos de negociación sostenidos hasta el momento y ahora sus padres ya pudieron reunirse con él en la base Re'im del ejército israelí.

Reencuentro de Eitan Mor con sus padres.

Otro reencuentro conmovedor fue el de Silvia Cunio con sus hijos Ariel y David, ambos argentinos. "No dormí en toda la noche. No pude dormir esperando este momento y todavía no llegó, pero ya los vi", expresó la mujer en diálogo con la prensa tras realizar una videollamada con los dos rehenes liberados por Hamas.

"Me llamaron por teléfono a mí, a la mamá. ¿Entendés? Me llamaron a mí", le dijo Silvia a Fuente Latina sobre el momento de la llamada que le generó sorpresa y confusión. Según relató, al principio rechazó la videollamada dado que se trataba de un número desconocido, aunque ante la insistencia decidió atender y se encontró con sus hijos en la pantalla.

Al momento de la llamada, los argentinos aún no habían sido liberados, aunque el grupo terrorista habilitó que estos llamen a sus familiares. Durante el primer intercambio a distancia, la mujer sostuvo que los vio bien y que este primer contacto le transmitió tranquilidad sobre su situación.

Reacción de los familiares de Eitan Horn tras el contacto y liberación del argentino.

"Estamos muy bien, muy contentos, esperando, esperando", expresó Ruthy Cunio, tía de los argentinos, y sostuvo que Esther, la abuela de los dos liberados que casi fue secuestrada durante el ataque, se encuentra ansiosa a la espera de reencontrarse con sus nietos.

Eitan Horn, otro argentino incluido dentro del grupo de los 20 rehenes liberados por Hamas, también se comunicó con sus familiares desde Gaza a través de una videollamada en la que junto a él se puede ver a uno de los terroristas con la cara cubierta.

En el marco del operativo de liberación, un primer grupo de siete rehenes vivos regresó alrededor de las 7 (hora GMT), según lo indicó la televisión israelí, mientras que los 13 restantes fueron entregados a la Cruz Roja y recibidos por el ejército israelí. Al mismo tiempo, también se realizará la restitución de los cuerpos de 28 cautivos fallecidos.

Liberaron a los 20 rehenes israelíes que estaban secuestrados en Gaza

Los 20 rehenes que aún permanecían secuestrados por Hamas fueron liberados este lunes en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambas partes que fue promovido, en parte, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Como contrapartida del acuerdo entre ambas partes, este lunes Israel liberará a 1968 prisioneros palestinos, a modo de intercambio por la entrega de los rehenes. Del total que será liberado, 154 serán deportados fuera del país, según lo indicaron las principales asociaciones que representan a los prisioneros.

AS / EM