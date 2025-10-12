Israel confirmó que Hamas liberará a los rehenes a partir de esta noche

Israel confirmó que a partir de esta medianoche (hora local, 18 en Argentina) comenzará la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que su gobierno busca “poner a resguardo cuanto antes a los ciudadanos israelíes retenidos en Gaza”, en el marco del acuerdo alcanzado durante la tregua. El anuncio fue realizado por la portavoz del Gobierno, Shosh Bedrosian, quien explicó que los 20 cautivos con vida serán trasladados en vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y luego entregados a las fuerzas israelíes.

“Israel está preparado si un rehén vivo requiere atención médica urgente; será trasladado a un centro médico de inmediato”, afirmó Bedrosian. Los cautivos serán derivados a distintos hospitales de Tel Aviv: diez al Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

Liberación de rehenes: los detalles

Los 20 rehenes serán transportados en entre seis y ocho vehículos de la Cruz Roja y luego serán recibidos por las fuerzas israelíes dentro de Gaza. Posteriormente, serán trasladados a la base militar de Reim, a seis kilómetros de la divisoria, en suelo israelí.

La portavoz del gobierno subrayó que Hamás se comprometió a que no haya “ninguna manifestación de intimidación” durante el procedimiento.

Los hospitales Sheba, Beilinson e Ichilov -todos en la periferia de Tel Aviv- están listos para recibir a los sobrevivientes. Mientras tanto, en Tel Aviv, miles de personas se concentraron en la Plaza de los Rehenes para acompañar el proceso y reclamar el regreso de todos los cautivos.

Las tropas israelíes se repliegan y los palestinos regresan a Gaza

Además de los rehenes vivos, Hamás deberá entregar 28 cuerpos de personas secuestradas que murieron en cautiverio. Según Bedrosian, los restos serán recibidos por las tropas en Gaza, con una breve ceremonia religiosa judía antes de su traslado en ataúdes cubiertos con la bandera israelí.

Posteriormente serán llevados al instituto forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde se realizará la identificación y se notificará a las familias para los entierros.

Tres puntos de liberación

Según la cadena Al Jazeera, que citó a una fuente de Hamás, los cautivos serán liberados desde tres puntos distintos de la Franja de Gaza. En treguas anteriores, las entregas se realizaron en Yabalia (norte), Nuseirat (centro) y Jan Yunis (sur), aunque esta vez no se confirmó la ubicación exacta debido al fuerte despliegue militar israelí.

La liberación fue precedida por un recuento interno de Hamas sobre el estado de los rehenes y su distribución, informó el medio qatarí.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump

El acuerdo se enmarca en la tregua pactada entre Israel y Hamas, que además incluye un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes. De acuerdo con la información difundida por la AFP, Hamas confirmó que no participará en el futuro gobierno de Gaza una vez que termine la guerra.

El pacto contempla la liberación de alrededor de 2.000 palestinos detenidos en cárceles israelíes y la puesta en marcha de un plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que prevé el desarme de Hamas y la instalación de una fuerza multinacional en el enclave, una condición clave dentro del "plan de paz" propuesto por Estados Unidos.

Cumbre de paz en Egipto

Este lunes se celebrará una cumbre internacional en Sharm el Sheij para discutir la implementación del plan de paz. Participarán líderes de unos veinte países, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien viajará primero a Israel para reunirse con familiares de los secuestrados.

El conflicto se desató el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamas asesinaron a casi 1.200 personas en Israel y tomaron 251 rehenes. Desde entonces, la ofensiva israelí dejó un saldo devastador en Gaza: más de 67.000 muertos y 150.000 heridos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del enclave. Naciones Unidas estima que al menos 1,9 millones de personas -el 80% de la población- fueron desplazadas, con barrios enteros reducidos a escombros, hospitales fuera de servicio y una crisis humanitaria que se agrava por la falta de agua potable, electricidad y alimentos.

