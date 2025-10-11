Las tropas israelíes se repliegan y los palestinos regresan a Gaza

Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza tras un acuerdo con Hamas. Esto permitió que decenas de miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de las ruinas.

El acuerdo logrado tras dos años de guerra prevé la liberación de los rehenes israelíes cautivos del movimiento terrorista islámico en un plazo de 72 horas.

Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí, decenas de miles de palestinos desplazados empezaron una penosa marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El portavoz de la Defensa Civil afirmó que aproximadamente 200.000 personas retornaron al norte de Gaza este viernes.

Otros regresaron a sus casas en Jan Yunis, en el sur de la Franja, y encontraron sus viviendas completamente destruidas.

Israel lanzó una ofensiva terrestre y aérea especialmente intensa en las últimas semanas para tomar Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del territorio palestino.

El ejército israelí anunció que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las “líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego”. Pero advirtió que algunas zonas siguen siendo “extremadamente peligrosas”.

“Abrumados por la emoción”. El Pentágono “confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla”, según explicó el emisario especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, en la red social X. “El periodo de 72 horas para la liberación de rehenes comenzó”, agregó.

El acuerdo alcanzado el jueves entre Israel y Hamás en una negociación indirecta en Egipto se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por Trump.El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles.

En respuesta a ese brutal ataque, Israel lanzó una ofensiva que ya dejó al menos 67.194 muertos en Gaza, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamas.

El férreo cerco israelí a Gaza durante la guerra provocó una “hambruna” en partes del territorio, según las Naciones Unidas, una acusación que Israel niega.

Intercambio. El acuerdo estipula el retorno a Israel de todos los rehenes cautivos en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que de los 48 rehenes que siguen retenidos en Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron o fueron asesinados.

La familia de Alon Ohel, uno de los rehenes, declaró que están “abrumados por la emoción” y esperan con ansias su retorno. “Solo esperamos que la guerra termine de una vez”, agregó.

Israel debe liberar a 250 detenidos por razones de seguridad y 1.700 palestinos de Gaza arrestados desde octubre de 2023.En la lista que Israel publicó este viernes de los presos que podrían ser canjeados no figura ninguna de las figuras emblemáticas de la lucha armada palestina.

Festejos. Tanto en Gaza como en Israel hubo manifestaciones de júbilo y celebraciones en las calles. Pese a ello, aún quedan muchos asuntos por resolver, entre ellos el desarme de Hamas y la propuesta de una autoridad de transición para Gaza liderada por Trump, que forman parte del plan propuesto por el presidente estadounidense.

El dirigente de Hamas Osama Hamdan declaró a la cadena qatarí Al Araby que el movimiento islamista rechaza esta autoridad de transición.

Optimismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, artífice de estas negociaciones, expresó anoche su confianza en que se mantendrá el cese el fuego en Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

“Se mantendrá. Creo que se mantendrá. Están cansados de luchar”, dijo Trump, quien confirmó que planea viajar este fin de semana a Israel y a Egipto, este último país que sirvió de mediador.

Se llegó a este acuerdo después de varios intentos fallidos. En algunos casos por la intransigencia de Hamas a entregar todos los rehenes, y en otros por el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, decidido a eliminar a Hamas y todas sus milicias.

Por ese motivo aún hay temores de que se cumplan todo lo acordado.