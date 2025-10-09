"La guerra llegó a su final": Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de Trump para cese el fuego

Israel anunció este jueves que todas las partes firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamás para un cese al fuego en Gaza y una liberación de los rehenes israelíes, con vistas a poner fin a dos años de guerra. El negociador jefe de Hamas, Khalil al-Hayya, dijo por su parte: "Hemos recibido garantías de los mediadores hermanos y de la administración estadounidense, que han confirmado que la guerra ha terminado por completo". Prometió que 250 palestinos que cumplen cadena perpetua en Israel serían liberados, junto con 1.700 palestinos de Gaza que fueron arrestados desde que comenzó la guerra.

Este acuerdo entre Israel y Hamás fue labrado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos. La liberación de los cautivos "debería poner fin a la guerra", declaró el canciller israelí, Gideon Saar, y Khalil al Hayya, afirmó que obtuvo "garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final".

Para entrar en vigor, el acuerdo debía ser validado el jueves por el gabinete de seguridad israelí, antes de una reunión con todo el Ejecutivo. El ministro israelí de Seguridad Interior, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, declaró que votaría en contra. El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró "un gran día para Israel" y declaró que Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz. Su gabinete de seguridad está listo para votar sobre el acuerdo, que liberaría a todos los rehenes restantes dentro de las 72 horas posteriores al alto el fuego.

Trump dice que prevé viajar el domingo a Medio Oriente

Donald Trump, afirmó este jueves que planea partir el domingo hacia Oriente Medio tras el éxito de las negociaciones sobre la primera fase del plan de paz para Gaza, que incluye un alto el fuego y la liberación de rehenes. "Los rehenes regresarán el lunes o el martes. Probablemente estaré allí. Espero estar allí. Planeamos partir el domingo, y lo espero con ansias", declaró el mandatario a la prensa en el Despacho Oval.

Trump también afirmó que "nadie se verá obligado a irse" de Gaza, uno de los puntos de su plan de paz para el territorio palestino cuya primera fase ya está aprobada por Israel y Hamás. "Nadie será obligado a abandonar (Gaza). No, es todo lo contrario", aseguró el republicano desde el Despacho Oval, donde recibió al presidente finlandés, Alexander Stubb.

Lo que se sabe del acuerdo para un alto el fuego en Gaza

¿Qué contempla el acuerdo? Una fuente de Hamás precisó que el acuerdo contempla la liberación de 20 rehenes israelíes que siguen vivos a cambio de la excarcelación de 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes: 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023. El intercambio debería ocurrir dentro de las primeras 72 horas de implementación del alto el fuego, aprobado por otras facciones palestinas, dijo una fuente de Hamás. Trump apuntó al lunes como fecha de liberación de los rehenes.

El acuerdo prevé igualmente el "retiro programado de las tropas israelíes", junto con la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que según la ONU padece una situación de hambruna, indicó un dirigente de Hamás. Más de 150 camiones con ayuda partieron ya de Egipto rumbo a Gaza, informó la Media Luna Roja egipcia. Una fuente del movimiento islamista calcula que al menos 400 camiones de ayuda entrarán a diario en Gaza durante los primeros cinco días. También prevé el "regreso de las personas desplazadas" al sur de la Franja de Gaza a Ciudad de Gaza y otras localidades del norte del territorio palestino, añadió este dirigente.

Un tema clave de las negociaciones es la lista de presos palestinos que Hamás quiere incluir en el canje. Una portavoz del gobierno de Israel señaló que Marwan Barghuti, prominente miembro de Fatah, la facción palestina rival de Hamás, no forma parte del intercambio. "Lo que les puedo decir en este momento es que no será parte de esta liberación", dijo. Barghuti está encarcelado en Israel desde hace más de veinte años y purga cadena perpetua por su rol en atentados antiisraelíes. Pero goza de una gran popularidad en las encuestas sobre personalidades palestinas.

El plan de 20 puntos establecido por Trump, que sirvió de base para las negociaciones, estipula el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada después de la guerra por una autoridad de transición encabezada por él mismo. Estas cuestiones no han sido abordadas aún, pero el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, expresó este jueves su esperanza de que el acuerdo pueda conducir al establecimiento de un Estado palestino independiente. Netanyahu y los miembros de su coalición de gobierno están en contra de la solución de dos Estados.



El plan de la ONU para los primer 60 días tras el alto el fuego en Gaza

La ONU afirma estar lista para lanzar, tan pronto como entre en vigor el alto el fuego en Gaza, un plan de 60 días para asistir a la población del territorio devastado, para el que ya dispone de 170.000 toneladas de ayuda humanitaria. "Varios cientos" de camiones al día serán movilizados para implementar el plan en auxilio de una población a la que desde hace meses Israel no permite acceder a alimentos y medicamentos, entre otros productos de primera necesidad.

"Nuestro plan detallado y probado está en marcha. Nuestros suministros, 170.000 toneladas de alimentos, medicamentos y otros bienes, están disponibles. Nuestros equipos valientes, expertos y decididos están preparados", declaró este jueves Tom Fletcher, jefe humanitario de la ONU, durante una videoconferencia desde Arabia Saudita.

"La hambruna debe revertirse en los lugares donde ha arraigado y prevenirse en los demás", clamó Fletcher. El plan proporcionará ayuda alimentaria a 2,1 millones de personas y asistencia nutricional más específica a 500.000 personas que padecen desnutrición severa. Incluye distribución en especie, apoyo a panaderías y comedores comunitarios, y dinero en efectivo para que 200.000 familias adquieran los alimentos que elijan.

La ONU también pretende proporcionar servicios de agua y saneamiento a 1,4 millones de personas y trabajará para restaurar el sistema de salud, que está "diezmado", proporcionar más equipos y medicamentos, aumentar las evacuaciones médicas, desplegar más equipos médicos de emergencia y fortalecer la atención básica y la salud mental. Se prevé la distribución de "miles de tiendas de campaña cada semana".