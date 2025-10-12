Concretan una fase del plan de paz en Gaza: liberan rehenes y retornan los palestinos

En un clima de mucha cautela, Israel y Hamas comenzaron a cumplir con la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump y negociado bajo la mediación de Qatar, Egipto y Turquía.

Las tropas israelíes se retiraron hasta los límites establecidos en el documento, mientras la agrupación terrorista comenzó a reunir a los rehenes para liberarlos después de más de dos años de cautiverio.

“De acuerdo con el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana según lo acordado, y no hay nuevos desarrollos sobre este asunto”, sostuvo Osama Hamdan, principal dirigente de la agrupación islamista.

Los militantes de Hamas en el terreno aún no han notificado a los líderes del movimiento sobre la logística de la entrega de los rehenes, agregó Hamdan.

Tras el regreso de los cautivos de Gaza, Israel procederá a la liberación de unos 2.000 detenidos palestinos de sus prisiones, según los términos de la primera etapa del acuerdo de alto el fuego.

El plan de Trump contempla que a medida que Israel lleve a cabo su retirada gradual de las ciudades de la Franja de Gaza, será reemplazado por una fuerza multinacional de Egipto, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, coordinada por un centro de comando liderado por Estados Unidos en Israel.

El sábado, el jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper; el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, visitaron Gaza para constatar la situación.

Cumbre. Los jefes de la diplomacia de Egipto y Estados Unidos abordaron el sábado los preparativos de la gran cumbre en el balneario egipcio Sharm el Sheij, en la que se discutirá la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El presidente Donald Trump y su homólogo egipcio Abdel Fatah al Sisi copresidirán esa cumbre, en la que participarán también otros dirigentes, indicó el sábado en un comunicado el ministerio egipcio de Relaciones exteriores. Se preveía para el lunes, pero es muy posible que la posterguen uno o dos días más.

Ya anticiparon que participarán del encuentro varios mandatarios europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez y el británico Keir Starmer. Este acuerdo, alcanzado en Egipto, fue elaborado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente Trump, pero irá avanzando por etapas. Las más difíciles de negociar son la fase dos y tres porque implica el desarme de Hamas y la salida de sus milicias de Gaza.

Trump, que da por descontado el éxito del plan, anunció que se entrevistará con “muchos dirigentes” en Egipto a partir del lunes para discutir sobre el futuro de Gaza, devastada por más de dos años de guerra.

Ciudad fantasma. Este sábado continuaron arribando a la ciudad de Gaza miles de palestinos. “Caminamos durante horas, y cada paso estaba lleno de miedo y ansiedad por mi hogar”, contó Raja Salmi, de 52 años. Cuando llegó al barrio de Al-Rimal, encontró su casa completamente destruida. “Me paré frente a ella y lloré. Todos esos recuerdos ahora son solo polvo”, dijo.

Sami Musa, de 28 años, regresó solo para ver cómo estaba la casa de su familia. “Gracias a Dios, descubrí que nuestra casa sigue en pie”, explicó. “Se sentía como un pueblo fantasma, no como Gaza. El olor a muerte aún persiste en el aire”, concluyó.

Imágenes de drones tomadas por agencias internacionales mostraron cuadras enteras de la ciudad reducidas a un desastre retorcido de hormigón y alambre de refuerzo de acero.

Las paredes y ventanas de los bloques de departamentos de cinco pisos habían sido arrancadas y ahora yacían asfixiando los bordes de las calles mientras los residentes desconsolados hurgaban entre los escombros.

La oficina humanitaria de las Naciones Unidas afirma que Israel ha permitido que las agencias comiencen a transportar 170.000 toneladas de ayuda a Gaza si se mantiene el alto el fuego. Esto es fundamental para resolver la crisis humanitaria que afecta a miles de gazatíes.