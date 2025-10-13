Hamas e Israel concretan el intercambio de rehenes: un alivio momentáneo en Medio Oriente

El reciente intercambio de rehenes entre Hamas e Israel marcó una jornada histórica en Medio Oriente. Tras meses de tensión, se concretó la entrega de 20 personas con vida, mientras que otras 28 fueron devueltas fallecidas, en un gesto que muchos interpretaron como un intento de Hamas por mejorar su imagen ante la comunidad internacional.

En el programa “Comunistas” de Bravo TV, conducido por Santiago Llull, distintos analistas debatieron sobre el alcance real del acuerdo y el rol de las potencias en la región. “Finalmente se concretó la entrega de los rehenes, un día sumamente importante para la paz”, expresó Llull, destacando el impacto simbólico del hecho.

El filósofo Julián Fava planteó que la paz alcanzada “no puede separarse de los intereses geopolíticos”, señalando a Donald Trump como una figura clave. “Difícil llamarlo pacificador. Hay intereses detrás de cada gesto diplomático de Estados Unidos”, afirmó. Por su parte, el abogado Daniel Lipovetski celebró la recuperación de vidas, aunque advirtió: “La situación en Medio Oriente requiere una vocación en serio de paz. Las potencias deben comprometerse sin especular con sus intereses”.

El sociólogo Pablo López Fiorito agregó que el protagonismo de Trump responde más a su necesidad de figurar que a una verdadera preocupación humanitaria: “Le da respuesta a lo inmediato, pero no al hambre ni al sufrimiento del pueblo palestino”.

Hamas entregó solo cuatro de los 28 cuerpos de los rehenes fallecidos y crece la indignación en Israel

Desde una mirada política, Néstor Pitrola fue más tajante: “No se puede hablar de paz cuando un pueblo es condenado a perder su futuro. El intercambio de rehenes alivia, pero no resuelve”.

Más allá del alivio momentáneo, el debate dejó en claro que la liberación de los cautivos no significa el fin del conflicto. En palabras de Llull, “la paz en Medio Oriente sigue siendo un horizonte tan necesario como distante”.

LB/ML