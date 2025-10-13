"Tenemos paz en Oriente Medio", dijo Donald Trump en la cumbre sobre Gaza en Egipto

El presidente estadounidense Donald Trump proclamó el lunes la “paz en Oriente Medio” tras firmar junto a los líderes de Egipto, Catar y Turquía una declaración conjunta como garantes del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza.

Los 20 rehenes israelíes liberados en Gaza ya se contactaron y se reencontraron con sus familiares

Trump comenzó el día con una visita a Israel, donde elogió al primer ministro Benjamin Netanyahu en un discurso ante el Parlamento israelí, antes de volar a Egipto para participar de la cumbre sobre Gaza, al final de lo que definió como un “tremendo día para Oriente Medio”.

Se acabó “la larga y dolorosa pesadilla” de la guerra en Gaza, afirmó en Israel el mandatario estadounidense, artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto el fuego entre Israel y Hamás, y el canje de 20 rehenes israelíes vivos por casi 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes.

Trump recibió una ovación de varios minutos en el Parlamento, en una jornada marcada por el júbilo por la liberación de los últimos rehenes israelíes con vida, capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. El retorno fue celebrado con gritos y lágrimas en la denominada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde se congregaron miles de personas. También hubo vítores y abrazos en Ramala (Cisjordania ocupada) y en Jan Yunis (Franja de Gaza), cuando llegaron los primeros autobuses con los presos palestinos liberados, como estipula el acuerdo de tregua.

Israel anunció que ya liberó a 1.968 presos palestinos, mientras que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, publicó los nombres de cuatro rehenes fallecidos cuyos restos prevé devolver a Israel durante la jornada. Después, Trump viajó a Sharm el Sheij, donde copresidió con el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi la cumbre sobre el futuro de Gaza, con la participación de dirigentes de unos 20 países.

Trump “era el único” que podía poner fin a esta guerra

Durante una entrevista con Al Sisi a su llegada a Sharm el Sheij, Trump destacó el rol de mediador del mandatario egipcio, que junto a Catar y Estados Unidos actuaron como intermediarios. “El general ha desempeñado un papel clave porque Hamás respeta a este país y respeta la autoridad de Egipto”, declaró Trump durante la reunión. Al Sisi, a su vez, alabó al mandatario estadounidense y afirmó que “estaba seguro de que Trump era el único que podía poner fin a esta guerra”. El mandatario egipcio agregó que su país organizará una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza, junto con Estados Unidos y otros socios internacionales.

Un “amanecer histórico” para la región

En un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente estadounidense celebró el alto el fuego como un “triunfo increíble” que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás, sino también “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”. En su discurso, Trump instó además a los palestinos a “alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”. En la concentración de la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Ronny Edry, un profesor de 54 años, dijo: “Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años.” Pero también mencionó “la tristeza por aquellos que no vuelven y los casi 2.000 muertos de la guerra” del lado israelí.

En Gaza, el Ministerio de Salud controlado por el gobierno de Hamás anunció este lunes que 67.869 personas habían muerto en la ofensiva lanzada por Israel tras el ataque de 2023. Un primer grupo de siete rehenes vivos fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja por la mañana, seguido de otro grupo de 13 personas.

Trump se reúne con Mahmud Abás

Ni Netanyahu ni representantes de Hamás asistieron a la cumbre en Egipto, pero el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, que administra parcialmente Cisjordania, estuvo presente y se reunió con Trump.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, es uno de los temas clave que aún permanecen abiertos.

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla el 53% de la Franja, el plan estadounidense prevé una etapa posterior en la que Hamás será excluido del poder en Gaza, donde gobierna desde 2007, y contempla también un desarme del movimiento islamista.

El plan señala que el gobierno será confiado a “un comité palestino tecnocrático y apolítico”, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición dirigido por Trump.

En Gaza, miles de palestinos desplazados emprendieron en los últimos días el regreso a sus hogares, en medio de un paisaje de ruinas.

Algunos camiones con ayuda humanitaria ingresaron al territorio, aunque habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron saqueos por parte de personas hambrientas.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás que causó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

