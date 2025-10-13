Jorge Borgognoni: “Esta paz existe porque Estados Unidos lo dice”

En diálogo con Canal E, el analista internacional Jorge Borgognoni analizó la reciente liberación de rehenes entre Israel y Hamas y sostuvo que "esta paz existe porque Estados Unidos lo dice", en referencia al rol central de Washington en la nueva arquitectura regional.

Un principio de paz: economía, no religión

El reciente acuerdo entre Israel y Hamas, que permitió la liberación de 20 rehenes vivos y la entrega de 28 cuerpos, marca un punto de inflexión en un conflicto que ya lleva décadas. Para Borgognoni “después de 700 días, se aparece el inicio de un principio de paz” y, aunque no definitivo, el avance en materia humanitaria es innegable.

Más allá de los aspectos simbólicos, el entrevistado explicó que el trasfondo del conflicto ha cambiado: “La discusión ya pierde lo religioso y se ancla mucho más en la discusión económica”, aseguró.

Desde esa óptica, la clave ha sido el debilitamiento político de Hamas, al haber perdido financiamiento y apoyo regional: “Hoy Hamas ha quedado debilitado en términos de poder político. Aceptó todas las condiciones del acuerdo”, detalló.

Este reordenamiento se explica, en parte, por el interés creciente de países del entorno —como Egipto y Malasia— de priorizar vínculos comerciales por sobre alineamientos ideológicos.

“Los socios invisibles de Hamas se alejaron porque ahora lo que interesa son los acuerdos comerciales”, afirmó Borgognoni.

Trump, garante de la paz y nuevo reposicionamiento global

La figura de Donald Trump cobró un protagonismo inesperado en este nuevo escenario. Según Borgognoni, su rol fue clave, y su ambición de obtener el Premio Nobel de la Paz no es casual. “Trump fue perspicaz: entendió que la geopolítica siempre está atada a lo económico”, sostuvo.

En ese sentido, Estados Unidos ha asumido un papel central como “árbitro con decisión”, lo que consolida su liderazgo global, especialmente en un contexto de competencia con China. “Esta paz existe porque Estados Unidos lo dice”, sentenció.

El nuevo mapa geopolítico ya no tiene a Washington como centro, sino como un satélite que redistribuye poder: “El centro ya no está en Washington; es una suerte de satélite que gira sobre los demás”, explicó.

Este movimiento también tiene impacto en otros frentes calientes, como Ucrania, Turquía y el vínculo con América Latina. Borgognoni destaca que el enfoque de Trump permite visualizar la paz como una herramienta de dominación estratégica: “Encontrar una salida económica al conflicto de Ucrania allanaría el camino al Nobel para Trump”, concluyó.