Hamás le entregó a Israel los cuatro cuerpos de los rehenes fallecidos en cautiverio

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) le entregó este martes a las autoridades de Israel los cuerpos de cuatro de los 28 rehenes fallecidos en cautiverio tras su secuestro el pasado 7 de octubre de 2023. Al mismo tiempo, del Gobierno de Benjamín Netanyahu devolvió a la Franja de Gaza los restos de 45 palestinos muertos en Israel. El intercambio sucede en el marco del acuerdo firmado entre las partes.

El CICR remarcó que estas operaciones se llevaron a cabo de conformidad con el acuerdo de alto el fuego e hizo hincapié en que "es fundamental que las partes y los mediadores garanticen su fiel cumplimiento". Asimismo, reiteró "su compromiso de cumplir su función de intermediario neutral para que las familias puedan cerrar el capítulo".

"Sabemos que las familias no renunciarán a sus seres queridos, y nosotros tampoco lo haremos. Estamos dispuestos a cumplir nuestra función durante el tiempo que sea necesario y según lo acordado por las partes", declaró el jefe de la delegación del CICR en Israel y los territorios palestinos ocupados, Julien Lerisson.

Así, insistió en que "es responsabilidad de las partes buscar, recoger y evacuar los restos humanos" y que "las partes deben esforzarse por facilitar la restitución de los restos de los fallecidos a sus familiares".

Minutos antes, el Ejército de Israel confirmó que las milicias palestinas le entregar al CICR un total de cuatro cuerpos de rehenes muertos que se encontraban en la Franja de Gaza desde hace más de dos años. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para devolver a los secuestrados", señaló el Ejército.

Las autoridades israelíes pidieron "sensibilidad" a los medios y "esperar" a que las familias tengan toda la información sobre sus identidades.

Entrega de cuerpos por el acuerdo de alto al fuego

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exige que el grupo palestino entregue los 48 rehenes en 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes al mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de cuatro de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

En las últimas horas se produjeron críticas por la demora de la entrega de los cuerpos, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que decidieron que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado hasta que Hamás cumpla con la entrega de los rehenes.

