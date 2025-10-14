El Club Político Argentino llama a una paz duradera tras la liberación de rehenes en Gaza

El Club Político Argentino celebró la reciente liberación de rehenes tras el acuerdo entre Hamas e Israel, y llamó a consolidar una paz duradera en Medio Oriente. En un comunicado, la entidad destacó el cese de hostilidades sobre Gaza y expresó su “solidaridad con las víctimas de esta tragedia que enluta a la humanidad”.

“La liberación de los rehenes del feroz ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel, el cese de las hostilidades sobre Gaza y la promesa de un acuerdo para una paz duradera en la región constituyen hechos muy auspiciosos”, señaló el texto difundido por la organización.

El pronunciamiento se conoció luego del reciente intercambio de rehenes entre Hamas e Israel, que marcó una jornada histórica en Medio Oriente. Tras meses de tensión, se concretó la entrega de 20 personas con vida, mientras que otras 28 fueron devueltas fallecidas.

Entre los liberados se encuentran los argentinos Eitan Horn, David y Ariel Cunio, secuestrados durante el ataque del 7 de octubre que dejó cerca de 1.200 muertos en territorio israelí. La liberación fue posible gracias a un acuerdo impulsado por Estados Unidos, que incluyó la entrega de los rehenes, el retiro parcial de tropas israelíes en Gaza y la liberación de 1.950 prisioneros palestinos, de los cuales 250 cumplen condenas perpetuas.



"El Club Político Argentino manifiesta su complacencia ante este primer paso, expresa una vez más su solidaridad con las víctimas de esta tragedia que enluta a la humanidad y se suma a los deseos de que, con el esfuerzo mancomunado de quienes procuran la paz en la comunidad internacional, pueda lograrse un acuerdo definitivo y la convivencia civilizada entre las naciones y pueblos de la región”, concluyeron.

LT