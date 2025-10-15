Darío Teitelbaum: "No estamos aún en un acuerdo de paz"

El analista político y activista Darío Teitelbaum, que vive desde hace más de cuatro décadas en un kibutz cercano a la Franja de Gaza, señaló que la situación actual “es de extrema fragilidad” y remarcó que “aún no se ha alcanzado un verdadero acuerdo de paz”. "Tenemos que llegar a algún sistema que nos permita la paz basada en la idea de dos estados para dos pueblos, que es la única opción", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Darío Teitelbaum es un analista político, educador y activista por la paz de origen argentino-israelí. Vive en un kibutz ubicado a pocos kilómetros de la Franja de Gaza.

Estamos interesados en saber qué está sucediendo en estas horas.

Estamos en días bipolares. Por un lado, la alegría por la liberación de los rehenes vivos. Por el otro lado, la jugarreta del Hamas de aplazar la devolución de los cadáveres que todavía están en manos de ellos y que nosotros los consideramos también rehenes a ellos, después de una convención en El Cairo, en la cual lamentablemente Benjamin Netanyahu se negó a a a participar. Me parece importante decir que no estamos todavía en un acuerdo de paz y no estamos en un cese de fuego para ambos lados del límite, especialmente para la Franja de Gaza. Y esperemos que esta plataforma que se está creando sea la que posibilite ir a la segunda etapa de este acuerdo y avanzar hacia algún camino pacífico.

¿Hamas había prometido el Hamás la entrega de los de algunos de los rehenes sin vida? Se hizo una primera entrega de cuatro, después de otros cuatro, pero no no hubo novedades, ¿no?

Sí, no hubo novedades, y esto coloca a la organización de familias de los rehenes, que incluía los vivos y los muertos, en guardia nuevamente para realizar este fin de semana manifestaciones demandando la devolución inmediata de los cadáveres de sus seres queridos que están en mano del Hamas todavía.

Esto esto puede poner en peligro absolutamente todo. ¿Puede haber algún tipo de ultimátum por parte del Gobierno si no si no se devuelven estos cadáveres?

Estas situaciones son situaciones frágiles. Y por eso necesitan mucha capacidad de contención, en este sentido de ambos lados. Lo que es positivo es la participación de países árabes moderados, con los cual Israel quizás pudiera estar haciendo una paz cercana, que ellos también presionan al propio Hamas, inclusive. Por supuesto Estados Unidos es el gran gestor de lo que está ocurriendo. Ahora esperemos que esa presión sea efectiva y que Hamas cumpla su parte en el acuerdo.

¿En qué situación quedó un hombre que estaba muy cuestionado, como Netanyahu después de esto dentro de Israel?

Netanyahu está cuestionado hace muchos años y es la cabeza del Gobierno de la masacre del 7 de octubre, la masacre que hizo el Hamas. La falta de preparación de Israel e inclusive el apoyo de Netanyahu en el propio Hamas es uno de los causantes. Ahora, Netanyahu se niega a que se levante una Comisión Judicial neutra que revise el antes, durante y después del 7 de octubre, de tal manera que se pueda juzgar a los responsables. Estoy hablando de una Comisión Judicial que tiene capacidad de enjuiciar. Habiendo dicho esto, las protestas en Israel contra Netanyahu y su Gobierno son tan justificadas como múltiples, especialmente por el intento de traccionar la democracia israelí hacia el lado que a él lo libera de sus propios juicios.

Este martes el presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, estuvo junto a Javier Milei. Por supuesto, la atención y las preguntas de los periodistas norteamericanos tenía que ver con el viaje que acaba de hacer Trump. Se lo veía exultante al presidente de Estados Unidos, autoelogiándose por demás. ¿Fue central? ¿Fue clave? ¿Cómo están viendo desde allí a la figura de Donald Trump?

Desde el panorama mediático, sin ninguna duda, el regreso de los rehenes captó todos los medios. Ahora, en otras oportunidades, nos dedicaríamos solamente a la cumbre, que me parece sumamente importante. Puede ser que justamente todos los participantes puedan llevarnos a una plataforma que el Hamas desarme su aparato, la Autoridad Nacional Palestina que estuvo presente pueda tomar cargo de la vida civil en Gaza y esto nos lleve a alguna proximidad de acuerdo. Finalmente, esto va a depender de Netanyahu, de sus aspiraciones de seguir en el poder en Israel, de su coalición de extrema derecha, y esperemos que el Netanyahu estadista supere a Netanyahu político.

Es muy interesante esa diferenciación. No es lo mismo el político que el que el estadista, y se nota, ¿no?

Sin ninguna duda. Esta mañana se reanudó el juicio que hay contra él por abuso de confianza y posibles coimas, y tuvieron que cortar en el medio porque estaba un poquito resfriado. Anoche también estaba resfriado, pero fue a visitar a los rehenes recién liberados. Tiene todo su derecho del mundo, pero no hay que ponerlos en riesgo con una enfermedad.

Por último, ¿sos optimista en que se pueda llega a la paz allí?

Vivo acá en la zona hace 47 años, en la ciudad de Sederot, una de las ciudades más atacadas, y soy un activista por la paz. No se puede vivir en esta región sin ser optimista. Hay que tomar paciencia. El 7 de octubre fue muy duro y maneja odio. También la escalada dentro de Gaza fue muy dura. Hay bebés que no conocieron qué es vivir en una casa porque todavía están en carpas. Los dos millones de gazatíes no son culpables, ya son cautivos del Hamas, pero son inocentes, y por eso tenemos que pasar varias cosas, como por ejemplo la reconstrucción de Gaza. Tenemos que llegar a algún sistema que nos permita la paz basada en la idea de dos estados para dos pueblos, que es la única opción.

