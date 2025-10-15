Hamas entregó más cuerpos de rehenes pero advierte que no puede localizar al resto

La tregua en Gaza pende de un hilo. Aunque el grupo terrorista Hamas cumplió con la liberación de los 20 rehenes israelíes, el acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos, entró en una fase de máxima tensión por la entrega de los cuerpos de los cautivos fallecidos. Este miércoles, la organización islamista informó que devolvió más restos, pero lanzó una advertencia: no puede garantizar el hallazgo de todos los cuerpos debido a las "difíciles condiciones sobre el terreno".

En un comunicado de su ala militar, Hamas aseguró haber cumplido con su parte al entregar "todos los prisioneros vivos" y los cuerpos a los que pudo acceder. Sin embargo, atribuyó la imposibilidad de localizar al resto a la "destrucción generalizada" en la Franja, afirmando que se requieren "esfuerzos significativos y equipamiento especial" para la búsqueda. "Estamos haciendo grandes esfuerzos para cerrar este expediente", agregaron.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La entrega se materializó a través de un convoy de la Cruz Roja Internacional, que llevó dos féretros en la Ciudad de Gaza. Según confirmó el Ejército de Israel, los ataúdes fueron trasladados a territorio israelí para iniciar el protocolo de identificación con una breve ceremonia manejada por un rabino militar. Hasta el momento, Hamas no reveló la identidad de las víctimas, manteniendo la incertidumbre para las familias que esperan.

La respuesta de Israel fue inmediata y contundente. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, subrayó que su gobierno no aceptará ninguna concesión y que la devolución del último cuerpo es un punto innegociable del pacto. "No haremos compromisos y no detendremos nuestros esfuerzos hasta recuperar al último cautivo fallecido", afirmó, responsabilizando directamente a Hamas por cualquier tipo de retraso en el cumplimiento total del acuerdo.

Para meter más presión, las autoridades israelíes ya notificaron a las Naciones Unidas que podrían reducir o directamente retrasar los envíos de ayuda humanitaria programados para Gaza si no se acelera la devolución de los restos. Es una forma de subir la apuesta en una negociación donde la paciencia se agota, mientras la tregua se mantiene en un clima de tensión que podría quebrarse en cualquier momento.

El reloj corre en contra. El plazo original de 72 horas para el retorno de todos los rehenes, vivos y muertos, expiró a principios de esta semana. Si bien los cautivos con vida fueron liberados, el número de cuerpos devueltos sigue siendo bajo.

Video: Hamas desafía a Donald Trump tras la cumbre en Egipto con ejecuciones públicas en Gaza

El rol de Trump: mediación y advertencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, principal arquitecto del plan de 20 puntos que sostiene la tregua, sigue de cerca los acontecimientos y no dudó en mostrar sus cartas. Durante una comunicación telefónica, manifestó que si Hamas no respeta la totalidad de los términos pactados, consideraría dar luz verde a Israel para que reanude las operaciones militares en la Franja de Gaza.

"Las cosas con Hamas se resolverán pronto", aseguró el mandatario, dejando en claro que, si bien "la liberación de los rehenes vivos era primordial", el acuerdo debe cumplirse en su totalidad.

El plan impulsado por la Casa Blanca es más ambicioso que un simple intercambio. Además del retorno de todos los cautivos, el proyecto contempla desmilitarizar a Hamas. La recuperación de los cuerpos es, por lo tanto, una pieza clave para validar la capacidad de la organización de cumplir con pactos más complejos a futuro.

TC