Video: Hamas desafía a Donald Trump tras la cumbre en Egipto con ejecuciones públicas en Gaza

Pese a la celebración de este lunes por parte de Donald Trump, quien aseguró “tenemos paz en Oriente Medio”, la situación en la Franja de Gaza parece aún fuera de control. Este martes, terroristas de Hamás llevaron a cabo brutales ejecuciones públicas que ponen en duda el fin de la guerra y exponen la fragilidad del acuerdo anunciado por Estados Unidos.

Las imágenes viralizadas en redes sociales, de altísima sensibilidad, muestran a hombres armados de Hamás que arrastran a personas acusadas de colaborar con Israel hasta el centro de una multitud. Luego las obligan a arrodillarse para ser ejecutadas a tiros por la espalda.

Residentes de la ciudad de Gaza aseguraron que los milicianos de Hamás recuperaron presencia visible en las calles y reforzaron su control en puntos estratégicos, especialmente en las rutas utilizadas para el ingreso de ayuda humanitaria. A la vez, fuentes palestinas reportaron enfrentamientos entre miembros de Hamás y facciones rivales que dejaron varias decenas de muertos en los últimos días.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que la guerra no puede darse por concluida mientras Hamás mantenga su estructura armada y el control político del enclave. El gobierno israelí sostiene que el grupo islamista sigue representando una amenaza directa para su seguridad nacional, una postura que ha bloqueado repetidos intentos de paz.

Durante la tregua temporal entre enero y marzo, la reaparición de terroristas de Hamas en las calles ya había llevado a Israel a suspender las negociaciones. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes que Hamás cuenta con “una luz verde temporal” para garantizar el orden interno en Gaza bajo supervisión internacional. “Ellos buscan estabilizar la situación y hemos autorizado su actuación por un período limitado”, dijo Trump al presentar los avances de su plan de 20 puntos.

Fuentes cercanas a Hamás afirmaron a la agencia Reuters que el grupo no permitirá actos de saqueo, espionaje ni tráfico ilegal y que perseguirá a quienes colaboren con las fuerzas israelíes. A pesar del desgaste causado por dos años de ofensivas y bombardeos, el movimiento terrorista aprovecha el alto al fuego para reorganizar su estructura militar y administrativa.

Según medios locales, centenares de trabajadores fueron desplegados por Hamás para limpiar escombros, despejar rutas y reparar tuberías dañadas. La medida fue presentada como un intento de restablecer servicios básicos en medio de una devastación generalizada.

Aun así, la tensión en el terreno persiste y deja en claro que el verdadero fin de la guerra aún está lejos de alcanzarse. Autoridades sanitarias palestinas denunciaron que ataques de drones israelíes mataron a cinco civiles que inspeccionaban viviendas destruidas al este de Gaza y que otro bombardeo en las afueras de Khan Younis dejó un muerto y un herido.

Israel, por su parte, defendió las operaciones con el argumento de que las víctimas habían violado los límites de seguridad establecidos en la tregua.

Hamás calificó esas acciones como una “violación flagrante” del acuerdo de alto al fuego. El intercambio de acusaciones entre ambas partes evidencia la inestabilidad del pacto impulsado por Washington y refrendado por Egipto y Qatar.

En paralelo, este lunes se concretó un intercambio de prisioneros: Hamás liberó a 20 rehenes israelíes con vida, e inició la repatriación de 28 fallecidos, entre ellos un soldado secuestrado en 2014. Por su parte, Israel liberó a cientos de palestinos detenidos en sus cárceles.

Donald Trump celebró públicamente el canje y lo presentó como “el cierre oficial de un conflicto que duró dos años y desangró a Medio Oriente”. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de este martes en Gaza, su afirmación parece más un relato de ficción que una descripción de la realidad.

La rápida recuperación del control de Hamás en Gaza y los nuevos estallidos de violencia reflejan los serios obstáculos que enfrenta el plan estadounidense para consolidar una paz duradera.

El escenario presenta inquietantes similitudes con lo ocurrido en Afganistán tras la retirada de las tropas de Estados Unidos en 2021, cuando los talibanes retomaron el poder en cuestión de días y el grupo Estado Islámico–Khorasan (ISIS-K) reapareció con una serie de atentados que dejaron cientos de muertos.

Analistas de seguridad regional advirtieron que la desmilitarización del grupo y la creación de una nueva fuerza internacional de seguridad son los puntos más difíciles de implementar.

Durante su discurso ante el Parlamento israelí, Trump definió la tregua como “el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”. Pero a pocas horas de sus palabras, los hechos en Gaza revelan una realidad opuesta: la guerra, lejos de haber terminado, podría reactivarse en cualquier momento.

Las fuerzas israelíes aún permanecen desplegadas en buena parte del territorio, pese al anuncio de una retirada parcial. En tanto, los envíos de ayuda humanitaria no lograron incrementarse como se había prometido para los más de dos millones de habitantes de la Franja de Gaza, donde la mayoría de la población enfrenta condiciones extremas de hambre y desabastecimiento.

La cumbre internacional celebrada este lunes en Egipto, bajo el liderazgo de Trump y el presidente Abdel Fattah al-Sisi, concluyó sin avances concretos sobre la creación de una administración temporal ni la conformación de una fuerza de seguridad multinacional. Tampoco hubo definiciones sobre el futuro político del enclave.

Pese a la magnitud del evento, el encuentro terminó en gestos protocolares y declaraciones grandilocuentes, pero sin resultados tangibles. Los discursos de cierre se centraron en celebrar la “nueva etapa de paz” en Medio Oriente, aunque ninguno de los actores involucrados presentó medidas verificables para sostenerla.

Fuentes diplomáticas que participaron en la reunión reconocieron en privado que el encuentro funcionó más como una puesta en escena para reforzar la imagen de liderazgo de Donald Trump que como un espacio efectivo de negociación.

Mientras tanto, la situación en Gaza continúa deteriorándose y aleja la posibilidad de una estabilidad real. Entre los escombros, equipos de rescate informaron que continúan apareciendo restos humanos pertenecientes a los 24 rehenes israelíes fallecidos.

La cifra de víctimas sigue en aumento, y ahora, el terreno permanece bajo el control absoluto de Hamás, a pesar de las promesas de desarme y transición pacífica incluidas en el plan norteamericano.

