Luego de bombardeos sobre Gaza que provocaron 46 muertes, Israel anunció que reanuda la tregua

Israel anunció este domingo que volverá a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras una serie de bombardeos mortales contra objetivos del movimiento islamista palestino Hamás, a quien acusó de atacar a sus tropas. Los bombardeos israelíes mataron a 45 palestinos, según indicó la agencia de Defensa Civil del territorio gobernado por Hamás y devastado tras más de dos años de guerra.

El ejército de Israel, a su vez, anunció la muerte de dos soldados en enfrentamientos en Rafah, de acuerdo a información proporcionada por AFP, en el extremo sur de esta franja costera donde la población carece de víveres, agua, medicina y combustible por meses de bloqueo israelí.

Tras haber acusado a Hamás de violar el acuerdo de tregua que entró en vigor el 10 de octubre, Israel suspendió la entrada de ayuda humanitaria al enclave "hasta nuevo aviso", según un responsable israelí.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El movimiento palestino desmintió estas acusaciones y dijo que Israel inventaba "pretextos" para "reanudar" la contienda, desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur del territorio israelí.

Israel y Hamas se acusan mutuamente y peligra el alto el fuego en Gaza

"De acuerdo con las directrices de la cúpula política, y tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado a aplicar de nuevo el alto el fuego", afirmó el ejército en un comunicado.

Las fuerzas israelíes "continuarán manteniendo el acuerdo de alto al fuego", pero "responderán firmemente a cualquier violación", advirtió.

En la zona de Bureij, blanco de bombardeos en el centro de la franja, Abdalá Abu Hassanein se mostró preocupado. "Es como si la guerra hubiera vuelto a empezar. La sangre vuelve a derramarse", dijo el hombre de 29 años.

"Apenas pasaron unos días desde el alto el fuego, ni siquiera tuvimos tiempo de respirar, y ahora los bombardeos vuelven con más fuerza", coincidió Um Mohamed Abu Awda en Nuseirat, también en el centro de la franja.

Imágenes de la AFP mostraron a palestinos corriendo hacia un refugio en Bureij. También heridos y muertos trasladados a un hospital de Deir al Balah, en el centro del territorio.

El ejército israelí, que controla la mitad de la franja, afirmó que golpeó "decenas de objetivos terroristas de Hamás", incluido armas y túneles, "en respuesta a la violación flagrante del alto el fuego".

Según un representante israelí, Hamás disparó contra las tropas en Rafah y combatientes palestinos que se habían acercado a las zonas bajo control de Israel en el norte fueron "eliminados en un bombardeo".

Hamás, a su vez, afirmó no tener "conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafah" y reafirmó su compromiso con el alto el fuego.