El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, le bajó el precio este martes a los mediadores tradicionales de Medio Oriente y puso a Washington en el centro exclusivo del tablero. Desde Israel, y a pesar de la violencia registrada el fin de semana en la Franja, Vance afirmó que el alto el fuego se encuentra en una situación "muy favorable" y aclaró que "el único mediador real" en el conflicto es su país, descartando así a Qatar y Egipto en su papel como negociadores.

Las declaraciones de Vance se dan durante un viaje clave para la administración estadounidense, que busca fortalecer la tregua a toda costa. El propio Donald Trump había marcado la cancha días atrás, amenazando a Hamas con "aniquilarlos" si violaban el pacto. La visita del vicepresidente, que incluye también al yerno de Trump, Jared Kushner, y al enviado especial Steve Witkoff, busca mantener la presión diplomática en su punto más alto.

J.D. Vance sostuvo que el alto el fuego se encuentra en una situación "muy favorable".

La estabilidad de la tregua, sin embargo, es frágil. La escalada de violencia el domingo estuvo a punto de desintegrar el acuerdo. Hamas e Israel cruzaron acusaciones de violar el alto el fuego, lo que dejó un saldo de al menos 80 palestinos muertos desde que la tregua entró en vigencia. El ejército israelí confirmó una oleada de ataques sobre Gaza, en respuesta a lo que denunciaron como la muerte de dos de sus soldados en Rafah a manos de Hamas.

De hecho, la advertencia de Trump no fue solo simbólica. El presidente estadounidense señaló que, si Hamas rompe el pacto, las naciones de Medio Oriente podrían invadir Gaza con una "fuerza considerable" para "arreglar a Hamas" de una vez por todas, una declaración que sube la apuesta y define las consecuencias de cualquier fracaso.

Donald Trump amenazó a Hamas con "aniquilarlos" si violaban el pacto.

Más allá de sostener la tregua actual, la delegación estadounidense tiene un objetivo puntual: presionar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que se siente a negociar a largo plazo. El alto el fuego y la liberación de rehenes son vistos por la Casa Blanca solo como el primer paso de un ambicioso plan de 20 puntos diseñado por Trump para un fin permanente de la guerra.

Este plan, que incluye la desmilitarización total de Gaza y un nuevo esquema de gobierno, es el verdadero núcleo de la gira. Vance fue claro al definir el rol de su país: "El único mediador real es Estados Unidos". Confirmó que Kushner y Witkoff ya están trabajando "ahora mismo" en los detalles, dejando en claro que Washington no piensa ceder el control.

El paso a paso de Donald Trump para Gaza es drástico y busca un "fin inmediato" de la guerra si ambas partes aceptan las condiciones. El eje central es la desmilitarización total de la Franja y la destrucción de toda "infraestructura militar, terrorista y ofensiva". El plan ofrece dos salidas para los miembros de Hamas: quienes "se comprometan a la coexistencia pacífica" y entreguen las armas recibirán amnistía, mientras que los que deseen irse de Gaza tendrán un "paso seguro" hacia países que quieran recibirlos.

El futuro gobierno de Gaza, según el diseño estadounidense, se implementaría por etapas. Inicialmente, la Franja sería administrada por un comité de transición temporal formado por palestinos. Esta administración estaría, a su vez, supervisada por una "Junta de Paz" encabezada y presidida por el propio presidente de Estados Unidos, y que contaría con figuras internacionales como el ex primer ministro británico, Tony Blair.

El objetivo final es entregar el gobierno de la Franja a la Autoridad Palestina, que actualmente administra Cisjordania, pero solo una vez que ésta "haya completado su programa de reformas". Hamas, aclara el texto, no jugaría "ningún papel futuro" en el gobierno, ni directa ni indirectamente. Para garantizar la seguridad interna, Estados Unidos trabajará con socios árabes.

