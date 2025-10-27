El vínculo entre Carles Puigdemont y el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su momento más crítico. El expresidente catalán y líder del partido Junts per Catalunya advirtió que está dispuesto a retirar su apoyo al Ejecutivo español por el supuesto incumplimiento de los pactos que garantizaron la reelección del líder socialista en 2023.

Desde Perpiñán, Francia —donde reside desde que huyó de España tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017—, Puigdemont aseguró que “ya no hay confianza” con el PSOE. Según explicó, el Gobierno no cumplió con los puntos centrales del acuerdo, entre ellos la aplicación total de la ley de amnistía para los independentistas y el uso del catalán en el Parlamento Europeo.

España: el perdón selectivo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Junts, fuerza independentista de derecha que cuenta con siete escaños en el Congreso, fue clave para que Sánchez consiguiera los votos necesarios para seguir en La Moncloa. Sin embargo, Puigdemont considera que el Ejecutivo español “solo se mueve por el tacticismo del poder” y que su partido “no seguirá sosteniendo a un Gobierno que no ayude a Cataluña”.

La ruptura aún no es definitiva. La decisión final dependerá de la militancia de Junts, que votará hasta el jueves si respalda la medida. Si se concreta la salida, el Gobierno de coalición progresista quedaría en una situación de extrema fragilidad, sin mayoría suficiente para aprobar los próximos presupuestos.

Sánchez S.A.: la sociedad anónima del poder en España

Entre los principales reclamos de Junts se encuentran, además, el traspaso de competencias en materia migratoria a Cataluña y la posibilidad de convocar un nuevo referéndum de autodeterminación, punto que hasta ahora el PSOE evita mencionar.

Pedro Sánchez, por su parte, defendió que su Gobierno “está cumpliendo con lo que depende de él” y “trabajando para lo que aún no está en sus manos”. Pero el mensaje no calmó las tensiones. Para Puigdemont, el incumplimiento es evidente y marca el final de una etapa: “Si Cataluña no se beneficia, hasta luego”, sentenció.

LB/ML