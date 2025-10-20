Ley de Nietos: se vence el plazo para obtener la ciudadanía española desde Argentina

A dos años de su entrada en vigor, la Ley de Memoria Democrática de España —conocida popularmente como Ley de Nietos— llega a su etapa final. El 22 de octubre vence el plazo para iniciar el trámite de ciudadanía, una oportunidad histórica que permitió a miles de argentinos recuperar la nacionalidad de sus abuelos y abuelas exiliados.

De acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática español, hasta julio de este año se registraron 876.321 solicitudes en todo el mundo. De ese total, 414.652 descendientes ya obtuvieron la aprobación del trámite y 237.145 figuran como ciudadanos españoles con pasaporte emitido.

Argentina encabeza el ranking global de solicitudes con 366.579 expedientes iniciados en los cinco consulados del país, lo que representa el 42% de las gestiones internacionales. Desde la embajada española estiman que, al cierre del proceso, los descendientes argentinos que accedieron a la doble nacionalidad rondarán los 900 mil, lo que elevaría a 1,5 millones el número total de españoles residentes en el país.

Durante un acto en la embajada española en Buenos Aires, el ministro Ángel Víctor Torres destacó el valor simbólico de la normativa: “Era de justicia que hubiera una ley que diera respuesta a todos aquellos y aquellas que tuvieron que salir de España por la llegada del totalitarismo”.

El homenaje incluyó una ofrenda floral a los 135 ciudadanos españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, cifra que podría aumentar con nuevas investigaciones.

Quiénes pueden acceder a la Ley de nietos, de España y cómo hacerlo

La disposición adicional octava de la ley permite solicitar la nacionalidad a:

Nietos o bisnietos de españoles de origen, sin importar si sus ascendientes conservaron o renunciaron a la ciudadanía. Hijos mayores o menores de edad de quienes accedieron por esta ley o por la anterior, la Ley de Memoria Histórica de 2007. Personas que hayan estado bajo la patria potestad de un ciudadano español, lo que facilita el acceso a la nacionalidad de origen y, en consecuencia, a la residencia legal en España.

El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), que brinda asesoramiento gratuito, aclaró que quienes creen su usuario consular antes del 22 de octubre podrán completar su trámite incluso después de esa fecha. “Si el usuario fue generado mientras la ley estaba en vigor, el expediente sigue su curso aunque la norma haya vencido”, explicó Juan Manuel de Hoz, fundador del CeDEU.

Documentación para presentar ante España

Partida literal de nacimiento del abuelo o abuela de origen español. Partida de matrimonio o nacimiento del cónyuge. Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción que acrediten la línea familiar. En algunos casos, apostilla y traducción oficial de los documentos.

Cada consulado establece requisitos propios y métodos de presentación. En Buenos Aires, por ejemplo, quienes pierdan su cita no podrán reprogramarla después del 22 de octubre.

Todo sobre los últimos días y el asesoramiento gratuito

Faltan pocas horas para que expire el plazo y los consulados registran una fuerte demanda. Desde CeDEU recomiendan no dejar pasar la fecha límite y revisar con atención los correos electrónicos, ya que las notificaciones oficiales pueden llegar a la carpeta de spam.

Quienes aún no iniciaron el trámite pueden acercarse a la sede de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina (Bernardo de Yrigoyen 672, CABA) los miércoles de 18 a 20 horas, con turno previo, donde voluntarios continúan brindando asistencia gratuita.

Aunque la ley vence el 22, el organismo estima que los consulados tardarán hasta tres años en procesar los expedientes finales, por lo que el asesoramiento se mantendrá durante todo ese período.

