En la tarde de este domingo, el Ministerio de Cultura de Francia publicó un comunicado oficial donde informó a la población acerca del robo al Museo del Louvre y detalló qué piezas habían sido sustraídas.

"Este domingo 19 de octubre, el Museo del Louvre sufrió un robo con allanamiento en la Galería de Apolo, que alberga la colección real de gemas y los diamantes de la Corona. Dos vitrinas de alta seguridad fueron objeto del robo y se sustrajeron ocho objetos de un valor patrimonial incalculable", dice el texto.

Esta es la lista:

Tiara, collar y uno de los aros del conjunto de zafiros de las reinas Hortensia y María Amelia.

Este conjunto de joyas perteneció al ajuar de la reina Hortensia de Beauharnais, hija de Josefina, la primera esposa de Napoleón, y por lo tanto hijastra de Bonaparte. Posteriormente, fue parte del ajuar de María Amelia de Borbón-Sicilia, sobrina de la reina María Antonieta de Francia, y reina de los franceses como la esposa de Luis Felipe I. Se estima que fue creado entre 1800 y 1830.

La tiara, de 6,2 cm de alto y 10,7 cm de ancho, lleva 24 zafiros y 1.083 diamantes. El collar cuenta con ocho zafiros y 631 diamantes, y cada uno de los aros tiene dos piedras.





También fueron sustraídos un collar y un par de aros de esmeraldas que Napoleón Bonaparte regaló a su segunda esposa, María Luisa, en 1810. El collar, hecho por el orfebre François-Régnault Nitot, tiene 32 esmeraldas y 1138 diamantes.

Fue robado además un broche conocido como broche relicario, elaborado por Paul-Alfred Bapst en 1855. Es una roseta formada por siete diamantes que rodean un solitario.

La única pieza robada que se recuperó fue la diadema o tiara de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Lleva perlas y 1.998 diamantes. Esta es la pieza que fue encontrada en las inmediaciones del museo, y está siendo estudiada para evaluar los daños.

Por último, fue robado también el gran broche de corpiño de la emperatriz Eugenia. Fue creado por François Kramer para ser expuesto, entre otros adornos, en la Exposición Universal de 1855, y posteriormente ser lucido por la emperatriz Eugenia.

Todas las joyas estaban expuestas en dos vitrinas contiguas.

Apareció un video del momento del asalto

Acerca del atraco, que ocurrió en la mañana del domingo con el museo lleno de turistas, el comunicado relata: "Las alarmas situadas en la ventana exterior de la galería de Apolo y en las dos vitrinas afectadas se activaron. En el momento del robo, que fue especialmente rápido y violento, los cinco agentes del museo que se encontraban en la sala y en los espacios adyacentes intervinieron de inmediato para aplicar el protocolo de seguridad: contactar con las fuerzas del orden y proteger en primer lugar a las personas."

Un visitante del Museo del Louvre grabó a uno de los ladrones rompiendo una de las vitrinas para llevarse las joyas. Según se cuenta, toda la operación tardó menos de cinco minutos.

El comunicado del ministerio de Cultura francés destacó la actuación de los guardias de seguridad del Louvre: "Gracias a la profesionalidad y la rápida intervención de los agentes del Louvre, los delincuentes huyeron dejando atrás su equipo y uno de los objetos robados, concretamente la corona de la emperatriz Eugenia, cuyo estado se está examinando actualmente. Se impidió un intento de incendio del vehículo mecánico utilizado por los delincuentes gracias a la intervención de un agente del Museo del Louvre, tras lo cual el ladrón huyó. No hubo heridos, ni entre el público ni entre los agentes."

La Fiscalía de París abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

MB