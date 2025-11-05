El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, arrancó su gestión con dos gestos fuertes. En su primera conferencia de prensa tras el triunfo, blanqueó que su equipo de transición estará "compuesto únicamente por mujeres". Además, en un movimiento inesperado, se declaró abierto a "tener una conversación" con el presidente Donald Trump, pese a las duras críticas que recibió del mandatario.

El dirigente demócrata, que venció al candidato independiente Andrew Cuomo, aclaró que la Casa Blanca todavía no se puso en contacto con él. Sin embargo, en diálogo con CNN, aseguró que está "interesado en tener charlas" con Trump para buscar "las formas en que podemos trabajar juntos para servir a los neoyorquinos".

Esa apertura al diálogo no implicó un cese de las críticas. Consultado sobre qué lección debería aprender Trump de estos comicios, Mamdani disparó: "No basta con diagnosticar la crisis en la vida de los estadounidenses de clase trabajadora. Hay que cumplir con la tarea de abordar esa crisis".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Pobre Nueva York": los polémicos tweets libertarios por el triunfo de Mamdani que desataron acusaciones de islamofobia

En esa línea, Mamdani apuntó directo a la gestión del republicano. Lo acusó de hacer campaña "prometiendo alimentos más baratos" y ahora, en cambio, haber "llegado al extremo de recortar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para cerca de 2 millones de ciudadanos". Lo definió, a su vez, como "alguien que literalmente está haciendo más difícil pagar esos mismos comestibles cuyo precio él mismo criticaba".

Tras la victoria de Mamdani, Trump aseguró que Estados Unidos "no iba a volverse socialista"

El alcalde electo sostuvo que su victoria expone la debilidad de la oposición republicana. "Lo que asusta a los republicanos en todo el país es el hecho de que nosotros realmente vamos a cumplir con esta agenda, y ese contraste es algo que no pueden soportar ni presenciar".

El mandatario neoyorquino también fue tajante al asegurar que toma "el tema del antisemitismo muy en serio". Recordó que en su discurso de victoria de anoche prometió que su alcaldía "se mantendrá firme junto con los neoyorquinos judíos en la lucha contra el flagelo del antisemitismo en toda la ciudad".

Un equipo de mujeres para "cumplir la agenda"

El anuncio más contundente de la jornada fue la composición de su equipo de transición, que estará "compuesto únicamente por mujeres". El grupo será dirigido por Elana Leopold, a quien el alcalde electo destacó como "una parte clave" de su exitosa campaña.

El equipo incluye nombres de alto perfil y experiencia comprobada en la gestión pública. Entre las convocadas figuran la excomisionada federal de Comercio Lina Khan, la ex vicealcaldesa primera Maria Torres-Springer, la directora de United Way de Nueva York Grace Bonilla, y Melanie Hartzog, que se desempeñó como vicealcaldesa de Salud y servicios humanos.

Mamdani aseguró que su equipo estará compuesto "únicamente por mujeres"

Mamdani explicó que la metodología de este equipo será escuchar a todos los sectores. "Lanzaremos una red amplia", prometió. Además, detalló que hablarán "con las organizadoras en la primera línea de la lucha por mejorar nuestro Gobierno de la ciudad", así como con "veteranas con antecedentes comprobados", "expertas en políticas públicas" y "personas trabajadoras que saben mejor que nadie lo que sus barrios necesitan"

La victoria de Mamdani fue celebrada por el máximo referente progresista del lado demócrata, el senador Bernie Sanders. En declaraciones a CNN, Sanders afirmó que este triunfo en Nueva York demuestra que los candidatos progresistas "pueden ganar incluso sin el respaldo de la dirigencia de su partido". Insistió en que el mensaje es claro: "la gente en todo este país está rechazando el trumpismo" y los "movimientos de base pueden ganar"

TC/ML