Encontraron al turista argentino que había desaparecido en Punta del Este

Un turista argentino que era intensamente buscado en la ciudad uruguaya de Punta del Este tras haber ingresado al mar a bordo de una moto de agua y no regresar a la costa, fue encontrado vivo durante un operativo de rescate con embarcaciones y drones.

El episodio se registró en la zona de Portezuelo, también conocida como Solanas, un balneario del departamento de Maldonado ubicado al oeste de Punta del Este, según un informe del sitio Cadena del Mar al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el que se indicó que el hombre fue identificado como Daniel Crisci, de 58 años.

Intensa búsqueda de Prefectura

En tanto, se informó que Crisci había entrado al mar a bordo de una moto de agua amarilla, pero no regreso a la costa, por lo cual se dio aviso a las autoridades cerca de las 20 del jueves y se inició un operativo de búsqueda llevado a cabo por dos embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este, mientras que del mismo participaban además dos aeronaves de la Aviación Naval y drones destinados al rastreo nocturno.

También, una embarcación proveniente de Rocha se sumó al dispositivo, mientras continuaban las tareas coordinadas por tierra, mar y aire para dar con el paradero del turista argentino.

Las autoridades uruguayas coordinaron la búsqueda con un despliegue que incluyó:

Dos embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este.

Dos aeronaves de la Aviación Naval.

Drones destinados al rastreo nocturno.

Además, una embarcación proveniente de Rocha se sumó al dispositivo para ampliar la zona cubierta por el operativo.

Las tareas se realizaron de manera coordinada por tierra, mar y aire.

Según informes locales, fue hallado a varias millas náuticas de distancia de la costa, en un sector cercano a Piriápolis, y su traslado hacia Punta del Este comenzó inmediatamente luego de su localización.

Crisci fue encontrado con vida en la mañana del viernes 23 de enero, tras una larga noche de rastrillajes. Las primeras comunicaciones indicaron que estaba en buen estado de salud, aunque se esperaba que fuera sometido a controles médicos completos tras su rescate.

Marcelo Umpiérrez, periodísta uruguayo, en X

Este caso generó gran atención pública, y se destacó que las corrientes marinas en esa zona pueden ser complejas, lo que puede complicar tanto la navegación en moto de agua como las tareas de búsqueda en el mar.

