Malasia reanudó la búsqueda del avión desaparecido en 2014 con más de 200 pasajeros a bordo

El Gobierno de Malasia junto con Ocean Infinity, la empresa que en en Argentina tuvo a cargo la búsqueda del Ara San Juan, reanudó este martes de forma oficial una nueva exploración para encontrar restos del vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines, desaparecido hace más de una década, en marzo de 2014, con 239 personas a bordo.

"Con el apoyo del Gobierno de Malasia, reanudamos la búsqueda del avión desaparecido MH370. Debido a la importancia y sensibilidad de esta búsqueda, las comunicaciones formales se realizarán a través del Gobierno de Malasia", indicó un portavoz de Ocean Infinity en un breve comunicado.

Como parte de las operaciones de búsqueda, se utilizarán vehículos submarinos, drones en aguas profundas y tecnología avanzada de escaneo en una franja de 15.000 kilómetros cuadrados del lecho marino del océano Índico, establecida a partir de los últimos análisis de datos recabados hasta el momento.

En marzo de este año, el Gobierno malayo reinició la exploración pero debió suspenderla semanas después debido al mal tiempo. La empresa podría recibir por parte del Gobierno de Malasia hasta 70 millones de dólares si encuentra los restos del aparato.

Este nuevo intento para dar con la nave fue anunciado por el Ministerio de Transporte de Malasia a principios de diciembre, que indicó que la misión se realizará "durante 55 días" en "zonas específicas" en alta mar tras un acuerdo firmado con Ocean Infinity.

En 2018, Ocean Infinity fue responsable de la última y fallida operación de búsqueda aunque nunca se dieron a conocer los resultados y hallazgos de ese trabajo.

Se sabe muy poco sobre la desaparición del vuelo MH370

El informe final sobre el vuelo MH370, desaparecido cuando realizaba el trayecto de Pekín a Kuala Lumpur, puso de manifiesto que se manipularon los controles intencionalmente para que el avión se saliera de su ruta, si bien no apunta a los posibles responsables de estos actos.

Los investigadores no llegaron nunca a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.

El avión llevaba a bordo a 12 tripulantes malasios y a 227 pasajeros la mayoría de ellos chinos y malayos, y un menor porcentaje de ciudadanos de otros países, como Reino Unido, Estados Unidos o Australia.

