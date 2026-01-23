Un nuevo video podría favorecer a la abogada argentina imputada por racismo en Ipanema

En las últimas horas, se conoció un nuevo video sobre el episodio que tiene en la mira a la abogada Agostina Páez (29), que es investigada por haber realizado gestos presumiblemente racistas en Brasil. La filmación mostraría la otra cara del incidente, en donde uno de los empleados en la entrada de la discoteca realizara, primero que ella, señas obscenas.

El nuevo video respaldaría las afirmaciones de la santiagueña, quien declaró que ella le respondió con burlas a los empleados luego de una discusión por el pago de la cuenta en el boliche, tras la cual, ellos la habrían agredido. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, sostuvo Páez.

Las acusaciones cruzadas derivaron en una investigación judicial, dado que en Brasil la “injuria racial” es un delito que contempla una pena de entre dos y cinco años. En ese marco, la abogada fue acusada de haberle dicho “mono” a los empleados y, en el video aportado a la causa, se la puede ver realizando gestos en ese sentido.

De acuerdo al abogado que defiende a Páez, el nuevo archivo fílmico podría favorecerla. El letrado, Sebastián Robles, señaló ante Diario Panorama que la grabación es “un elemento central para revisar la responsabilidad atribuida” a su clienta. Robles también solicitó la revisión integral de todas los videos de la noche del incidente, argumentando que el contexto registrado difiere de lo consignado en la denuncia original.

El comportamiento de joven produjo gran conmoción y enojo en la población brasileña, por lo que los responsables del edificio donde se alojaba le pidieron que se retirara por razones de seguridad, luego de que desconocidos rondaran por el lugar preguntando por ella. Su padre, Mariano Páez, confirmó el suceso en diálogo con el diario El Liberal: “Como sea, los responsables del edificio le pidieron a Agostina retirarse. Así lo hizo y ahora alquilará otro piso. La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, relató.

Páez actualmente permanece con el pasaporte retenido y con tobillera electrónica. El expediente en el que se investigan los hechos está a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro



