Se reactivaron incendios en Chubut: evacuados y esperanza de lluvias

Sumado a otros focos que se reactivaron en días anteriores, la noche del miércoles 21 volvieron a encenderse puntos del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. La buena noticia es que se esperan para esta noche chaparrones que podrían colaborar con la tarea de los brigadistas que vienen trabajando incansablemente en la zona.

Durante el miércoles las autoridades del Parque Nacional comunicaron que se trató de un día con condiciones extremas debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas: “Los factores combinados de meteorología adversa y topografía compleja generan condiciones críticas con probabilidad de formación de columnas convectivas y aparición de piro cúmulos, fenómeno que genera propagación de nuevos focos activos”, según informo la agencia de noticias NA.

Vecinos de la zona fueron evacuados ante el peligro del avance del fuego. “Era una lluvia de estrellas, apagamos el fuego con toallas mojadas”, señaló con angustia Tristán, dueño de una hostería, según informó TN. La localidad de Villa Lago Rivadavia fue evacuada por completo, ante un inesperado cambio en el sentido del viento que acelero el avance del fuego en el sentido contrario al esperado.

Tal como cuentan los testigos, las ráfagas fueron tan repentinas que los propios vecinos comenzaron a apagar sus pastos con toallas húmedas, antes de que la ayuda de los bomberos pueda llegar.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que hoy hay alerta amarilla por fuertes lluvias en Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, las cuales se mantendrán toda la jornada. Además, luego de varios días con altas temperaturas, se espera que para la semana que viene las máximas no suban de los 23° lo que significa un gran alivio para los vecinos.

Las lluvias suponen un respiro para esta situación que la provincia afronta desde el 9 de diciembre cuando se registraron los primeros focos activos.

RG/fl