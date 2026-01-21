Preocupación en Chubut por la reactivación de focos de incendio en La Patriada

Las altas temperaturas combinadas con las fuertes ráfagas de vientos provocaron en las últimas horas la reactivación de varios focos de incendio en Chubut.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego indicó que, si bien el incendio forestal en la zona de Puerto Patriada continúa contenido, durante las últimas horas del martes se registraron reactivaciones y focos secundarios en distintos sectores del área afectada.

El fuego se activó principalmente en cañadones y campos, entre ellos El Trueno, Bahía Las Percas y el campo de Payan Delgado, donde fue necesario intervenir con personal en tierra y apoyo de medios aéreos. Además se detectaron puntos calientes dentro del perímetro del incendio, en sectores como El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, correspondientes a islas sin quemar, indicó el diario El Chubut.

La situación provocó que las autoridades provinciales y los equipos de bomberos refuercen las tareas de combate en varias zonas rurales y forestales. En el lugar trabajaron más de 240 personas, que realizaron tareas de recorrida, enfriamiento y repaso de líneas con herramientas manuales y equipos de agua, además de operaciones aéreas a requerimiento, informó el mismo medio.

Brigadistas, aviones hidrantes y bomberos voluntarios trabajaban de manera coordinada para contener los frentes de incendio, mientras se evalúa la necesidad de solicitar apoyo a provincias vecinas o a la Nación para reforzar los operativos en sectores más complejos.

La reactivación de las llamas generó que se intensifiquen las medidas de prevención y las advertencias en comunidades rurales y en áreas boscosas. En ese sentido, se recomendó a la población extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, como uso de fuego al aire libre o chispas provenientes de maquinarias.

Asimismo, se realiza un seguimiento constante de los cambios meteorológicos para ajustar los operativos de combate y prevención. Este martes el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas en Chubut.

En el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego se indicó que los incendios que tuvieron lugar en las últimas semanas afectaron 14.770 hectáreas con matorrales, bosque implantado y nativo.

Brigadistas reclaman actualización de salario

Brigadistas de Chubut le reclamaron a la gobernación de Chubut el pago completo del bono por el trabajo realizado en la temporada de alto riesgo, que comprende el período de diciembre a marzo.

En ese sentido, la seccional de ATE Esquel exigió que se liquide correctamente el bono, dado que no se lo actualizó de acuerdo a los incrementos paritarios acordados por la inflación.

