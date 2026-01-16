Los alimentos y bebidas subieron 0,5% en la segunda semana de enero del 2026

En la segunda semana de enero del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,5%, según lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que, en las últimas cuatro semanas, se desaceleró a 1,1% mensual.

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Este incremento del 0,5% equipara la merma registrada en la medición anterior, cuando la inflación en la primera semana de enero alcanzó una baja del 0,5%.

Las Verduras tuvieron el mayor aumento de la semana

Entre los rubros que aumentaron su valor esta semana se encuentran las "Verduras” con 2,1% de incremento, lo que explica el 36% de la suba semanal del rubro. Le siguen "Aceites" con un 1,9%; "Productos lácteos y huevos" con 0,9%; “Carnes” con un alza de 0,5%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” y "Productos de panificación, cereales y pastas" registraron el mismo nivel de incremento alcanzando el 0,2%; y por último entre los que subieron sus precios esta “Comidas listas para llevar” con 0,1%.

Por otra parte, solamente tres rubros tuvieron bajas esta semana, entre ellos "Azúcar, miel, dulces y cacao” que se encuentra primero en esta lista ya que registró la mayor merma con 0,9%; “Frutas” con 0,7%; y por último se encuentra “Condimentos y otros productos alimenticios” que esta vez tuvo una merma del 0,1%.

La medición de precios minoristas

La primera semana de septiembre mostró una suba de 0,8% en los precios de los alimentos, según el relevamiento de precios minoristas de la consultora Eco Go.

En este caso se divide en dos grupos, primero se encuentran los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron que registraron un incremento del 0,8%, lo que implica una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto de la semana anterior. Con esta evolución, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,7% en diciembre, según indicaron en el estudio.

Además, al sumar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,3%), el índice general de alimentos se ubica en 2,4%. ​

Desde la consultora de Marina Dal Poggetto, en su proyección general advirtieron que, “con todas las categorías relevadas para el mes de enero, la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

“A pesar de que los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba levemente superior a la prevista, la reducción en la proyección de los consumidos fuera del hogar, junto con la estabilidad del resto de los precios, contribuyó a que el indicador se mantuviera en línea con la semana anterior”, mencionaron desde Eco Go.

Inflación de alimentos y bebidas en diciembre según el INDEC

Esta semana, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló su última medición del Índice de Precios al Consumidor, correspondiente a diciembre del 2025. En el mismo, la variación intermensual registró una suba del 2,8% a nivel general, pero en el rubro de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” el incremento fue mayor, con un 3,1%.

Según este informe oficial, los productos que más subieron durante el último mes del 2025 fueron:

- Limón (kg): +31,2%

- Manzana deliciosa (kg): +16,4%

- Asado (kg): +13,5%

- Cuadril (kg): +10,4%

- Nalga (kg): +9,9%

En el otro extremo de la tabla se encuentran los que mostraron una merma en sus aumentos, entre los que se encuentran:

- Tomate redondo (kg): −33,7%

- Cebolla (kg): −3,0%

- Jamón cocido (kg): −2,5%

- Papa (kg): −1,1%

- Manteca (200 g): −0,6%

Además de la variación comparada con noviembre del año pasado, también se puede encontrar que el acumulado anual del rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue del 32,2%, levemente por encima de la variación general que fue del 31,5%.

