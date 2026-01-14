El economista de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, en contacto con Canal E, se refirió a los últimos datos de inflación publicados por el INDEC y trazó un panorama de corto y mediano plazo sobre la economía argentina, el programa fiscal, el tipo de cambio y las reformas estructurales pendientes.

Sobre el dato de inflación de diciembre, Agustín Etchebarne señaló que, “salió un poco más alto de lo que esperábamos, nosotros esperábamos 2,5%”, aunque aclaró que el balance anual sigue mostrando una fuerte desaceleración: “Si tomamos todo el año, no estamos muy lejos de lo que inicialmente esperábamos, que era un 30%, terminó saliendo 31,5. Pero recordemos que venimos de 211% hace dos años”.

La inflación podría llegar al dígito en 2027

En ese sentido, destacó el cambio de tendencia: “Hay una baja fuerte de la inflación, pero, por supuesto, esto todavía no terminó”. Y subrayó que el objetivo debe ser una inflación de un dígito: “Nosotros tenemos que llegar a una inflación de un dígito y de un dígito bajo, y eso creo que puede ocurrir en el 2027”.

Para 2026, Etchebarne proyectó una continuidad del proceso desinflacionario, aunque con cautela frente a las metas oficiales: “Este año que acaba de empezar, nosotros creemos que va a haber una baja de la inflación todavía, pero que no va a ser tan fuerte como la que pronostica el Gobierno”. En ese marco, estimó: “Probablemente va a estar más cerca del 15% o 16%”.

Se estima una fuerte baja de la inflación intermensual

Asimismo, explicó que los efectos de la política monetaria tienen rezagos: “El fenómeno monetario tiene un rezago, tiene un rezago entre 12 y 24 meses”. Sobre la misma línea, anticipó que hacia la segunda mitad del año podría observarse una fuerte desaceleración: “Es probable que en la segunda mitad del año empecemos a ver inflaciones mucho más bajas que las actuales, que estén tal vez incluso por debajo de un 1% mensual”.

Sobre la posibilidad de una inflación cercana a cero, el entrevistado comentó que, “la economía es una ciencia social, tiene un montón de cosas en el medio, temas que no controlás”, aunque remarcó la importancia del equilibrio fiscal: “Si se mantiene el superávit fiscal, que es la clave, entonces vamos a seguir con esa tendencia”.

A su vez, insistió en la necesidad de avanzar con reformas estructurales: “Argentina no funciona mientras tengamos 140, 150 impuestos”. También reclamó una profunda reforma tributaria: “Nosotros tenemos que hacer una reforma impositiva muy grande”.