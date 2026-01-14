Para un economista, “el nuevo esquema monetario que tiene el Gobierno no está diseñado para atacar fuertemente la inflación”

El economista, Lucas Carattini, en contacto con Canal E, brindó un panorama sobre las perspectivas para 2026 y los desafíos que enfrenta el Gobierno para consolidar la estabilidad de precios.

Lucas Carattini partió de un diagnóstico sobre la desaceleración inflacionaria. “La inflación bajó y claramente de lo que veníamos los últimos años está en niveles mucho más bajos”, afirmó.

Argentina todavía esta lejos de una inflación como la de otros países

Sin embargo, advirtió que el problema sigue siendo estructural: “Te comparás con cualquier país normal de la región que tiene 9, 10, 7% anual. Obviamente falta y falta mucho”. En ese marco, remarcó el impacto social del fenómeno: “En general le pega mucho más a los deciles más bajos de la población”.

Respecto de los objetivos oficiales, Carattini planteó: “Creo que a lo largo de este año vamos a estar un poco lejos de lo que ha dicho el ministro de Economía o el propio Presidente de meses con 0% de inflación”. Y explicó el motivo: “El nuevo plan y esquema monetario que tiene el Gobierno no está necesariamente diseñado para atacar fuertemente la inflación”.

Los factores determinantes para controlar la inflación

Sobre las reformas que el Gobierno busca debatir en el Congreso, señaló que el orden macroeconómico es una condición indispensable. “Para controlar consistentemente la inflación tenés que tener obviamente orden fiscal y en definitiva no emitir y tener pesos de más”, explicó. En ese sentido, afirmó que si el Gobierno logra sostener ese rumbo, “claramente eso va a ser positivo para la inflación”.

No obstante, el entrevistado indicó que el impacto más relevante de las reformas podría verse en los ingresos. “A lo que te debería ayudar esta reforma es en definitiva aumentar la productividad”, señaló. Sobre la misma línea, agregó: “Un aumento de productividad es lo que necesitás para tener trabajadores con salario más alto”.

Uno de los ejes centrales fue la modificación en la metodología del INDEC a partir de enero. “Básicamente un reajuste en las canastas, en las canastas de consumo promedio de la gente”, explicó.