Ghosting laboral: la nueva ley canadiense que obliga a las empresas a responder a los candidatos

En entrevista con Canal E, la experta en Recursos Humanos Ayelen Kalenok explicó que el ghosting laboral “es un fenómeno que cada vez causa más preocupación” y que afecta tanto a las empresas como a los candidatos. Según detalló, la provincia de Ontario, en Canadá, “acaba de sancionar una ley que prohíbe el ghosting laboral” y que ya está en vigencia.

La norma “establece plazos máximos en los cuales las empresas tienen que mantener informados a los candidatos sobre cómo avanza el proceso de selección”, señaló. Esos plazos no pueden superar los 45 días, y el incumplimiento contempla “penas económicas que llegan hasta los 100.000 dólares canadienses”. Para Kalenok, el dato relevante es que la problemática “empieza a ser un tema de Estado”.

El impacto del ghosting en los candidatos

Kalenok remarcó que el daño para quienes buscan empleo puede ser considerable. Explicó que un candidato puede pasar por procesos extensos “con evaluaciones técnicas y no técnicas”, para luego dejar de recibir respuesta “de un día para el otro”.

Esto genera “un gran daño a nivel psicológico”, asociado a la ansiedad y a la incertidumbre propia de quienes están buscando trabajo. La especialista afirmó que la práctica suele darse por “falta de organización” y no por mala fe, pero aclaró que igualmente “es necesario regular para proteger la experiencia de los candidatos”.

Cómo podría aplicarse en la región

Consultada sobre la posibilidad de que una ley similar llegue a la Argentina, Kalenok fue clara: “Estamos lejos”. Sin embargo, señaló que este tipo de regulaciones suele generar conversaciones globales debido a la naturaleza del mercado laboral actual.

Recordó que “Europa suele liderar estos procesos”, seguida por Norteamérica, mientras que la región latinoamericana avanza con más lentitud.

Además, subrayó que las legislaciones actuales “no contemplan todas las tecnologías” involucradas en los procesos de selección modernos, lo que vuelve urgente “poner el tema sobre la mesa y analizar cómo se va a controlar”.

El impacto en la reputación empresarial

Kalenok destacó que la regulación puede ser beneficiosa también para las compañías. “Los candidatos no se quedan callados”, señaló, y recordó que hoy las experiencias negativas se difunden rápidamente en redes sociales como LinkedIn.

Eso puede “dañar mucho la marca empresarial” y afectar la credibilidad futura de la organización. Por eso, consideró clave que las empresas integren estas prácticas de comunicación en sus procesos, incluso antes de que exista una regulación formal.

Un posible efecto dominó internacional

Aunque la ley comenzó en Ontario, ya se observa interés en otros países. Kalenok mencionó que en Europa se avanza con regulaciones vinculadas a la transparencia en los algoritmos de selección, lo que podría generar “un efecto cascada”. Según anticipó, es probable que primero adopten estas prácticas “las compañías más grandes” y que luego se extiendan hacia otras regiones.