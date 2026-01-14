Pedro Gaite: “El tipo de cambio sigue siendo bajo en términos históricos”

En conversación con Canal E, el economista Pedro Gaite aclaró que el nuevo esquema anunciado por el Gobierno “cambia el régimen de bandas, no necesariamente el tipo de cambio”. Señaló que, a diferencia del sistema previo, las bandas “dejan de actualizarse al 1% mensual y ahora se actualizan por inflación, la inflación de dos meses atrás”, que es el último dato disponible.

El ajuste inflacionario, explicó, “permite que el tipo de cambio suba más rápido, pero no lo garantiza”, ya que lo que se mueve son las bandas y no necesariamente el dólar oficial. Para Gaite, esto abre un interrogante central: “El Gobierno podría seguir tensando la cuerda y evitando que el tipo de cambio suba, aun con bandas que suben más rápido”.

Señales erráticas y dudas sobre el compromiso con el nuevo esquema

Al analizar los primeros días del nuevo régimen, Gaite observó “señales algo erráticas”. Indicó que el Banco Central logró comprar divisas —algo que calificó como positivo—, pero señaló que “hubo días en los que el Banco Central compraba y el Tesoro vendía”, así como intervenciones fuertes en bonos dólar linked “para evitar que el tipo de cambio suba”.

Esto abre dos dudas clave, según el economista. La primera es si el Gobierno “va a respetar el nuevo régimen cambiario” y dejar que el tipo de cambio se acerque a la banda superior. La segunda es si podrá efectivamente “acumular reservas”, algo que no depende solo del programa monetario sino “del flujo de oferta y demanda de dólares”.

Gaite remarcó que el mercado observa que “no hay dólares” y que el tipo de cambio actual “no permite acumular dólares”, lo que afecta la percepción sobre la capacidad de pago de la deuda y explica que el riesgo país siga elevado.

El rol de las bandas y la competitividad cambiaria

Gaite sostuvo que “la banda inferior es un dato obsoleto” y que hoy solo importa la banda superior, donde debería ubicarse el dólar si el Banco Central acumula reservas. Sin embargo, advirtió que incluso en el techo “el tipo de cambio sigue siendo bajo en términos históricos”.

Además, explicó que aun actualizando al ritmo de la inflación, “la ganancia de competitividad es marginal”, ya que depende de la inflación internacional, que ronda el 2 o 3%. Según el economista, el sistema solo evita una mayor apreciación, pero no genera una mejora sustancial de competitividad en una economía “mucho más abierta que en el pasado” y con un fuerte ingreso de importaciones.

Expectativas, fuga y endeudamiento: el equilibrio delicado

Gaite enfatizó que el esquema es “expectativas dependiente”. Indicó que la acumulación de dólares dependerá de dos variables: formación de activos externos, que se disparó antes de las elecciones y luego se moderó, y endeudamiento privado en dólares, especialmente a través de obligaciones negociables.

Ambas variables están “negativamente correlacionadas”, explicó. Si baja la expectativa de devaluación, cae la fuga y aumenta el endeudamiento, permitiendo al Banco Central sumar reservas. Pero si las expectativas empeoran, “los dólares no van a alcanzar” y el riesgo país seguirá sin bajar.

Una advertencia final al Gobierno

Hacia el cierre, Gaite afirmó que el problema no es que parte del público “no quiera ver” la situación, sino cuando esa actitud se replica dentro del propio Gobierno. Señaló que los analistas vienen advirtiendo desde hace tiempo “la apreciación del tipo de cambio real, la necesidad de acumular reservas y los riesgos del sector externo”.

Aseguró que los últimos cambios se alinean parcialmente con esos reclamos: “Celebro que al menos en lo discursivo hayan tomado nota de la importancia de acumular reservas”, aunque persista la duda de “si estos cambios marginales alcanzan o no”.