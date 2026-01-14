Néstor Kreimer: “Los bancos no pueden seguir perdiendo terreno frente al mundo cripto”

El especialista en criptomonedas Néstor Kreimer analizó en Canal E el escenario regulatorio y operativo que se abre tras el cambio de postura del Banco Central de la República Argentina y la inminente habilitación para que los bancos ofrezcan compra, venta, canje y custodia de activos digitales. Según Kreimer, la transformación era “inevitable” y marca el inicio de una banca híbrida donde la frontera entre finanzas tradicionales y cripto comenzará a desaparecer.

“Todo cae por su propio peso”: por qué la banca cambia de estrategia

Kreimer sostuvo que el sistema financiero tradicional venía perdiendo mercado frente a dos frentes:

– las finanzas descentralizadas (DeFi)

– las fintech centralizadas, que permiten transferencias instantáneas, operar globalmente y construir una cartera digital en segundos.

Ante ese escenario, explicó que la banca perdió su ventaja histórica de confianza y seguridad porque, paradójicamente, “en tu home banking no tenías ningún botoncito para poder entrar al mundo cripto”. La nueva orientación del Banco Central responde a esa pérdida de mercado y a la presión de los usuarios.

Hacia una banca con custodia cripto: qué cambiará para el usuario

Kreimer reveló que ya existe una mesa técnica dentro del Banco Central trabajando en la normativa y que los proyectos permitirían a los bancos ofrecer:

compra de criptomonedas

venta y canje

custodia digital

El punto clave, destacó, es la custodia: el banco funcionaría como “una caja de seguridad digital”, integrando criptoactivos al entorno bancario tradicional. El usuario podría optar por seguir usando su wallet fría, o interactuar con su banco del mismo modo que hoy lo hace con un exchange.

Según Kreimer, esto atraerá especialmente a clientes “no tan digitales”, que confían en el banco como entidad. “Por fin tengo la opción de operar en cripto desde un lugar confiable”, sería —según él— la reacción más común.

¿Se usará Bitcoin como medio de pago?

Consultado sobre la posibilidad de que Bitcoin retome su función de moneda transaccional, Kreimer fue contundente: no ocurrirá.

Explicó que la mayoría de quienes adquieren Bitcoin lo guardan como reserva de valor: “Lo tiran al fondo del galpón, ponen cadenas, candados, pasan hambre, pero no venden el pedacito de Bitcoin.”

Ese comportamiento convierte al activo en un instrumento de atesoramiento, no de transacción cotidiana.

Tokenización y créditos con garantías digitales: el próximo paso

Para Kreimer, el cambio más profundo no es solo la incorporación de criptomonedas sino la llegada de la tokenización de activos reales como soja, metros cuadrados o incluso Bitcoin para usarse como garantía bancaria.

Puso como ejemplo a Agrotoken y explicó que la banca podría empezar a ofrecer préstamos donde el colateral esté en una wallet custodiada por el banco. Esa garantía líquida reduciría la burocracia y aceleraría la aprobación crediticia.

Una banca híbrida que deja de ver a las DeFi como enemigas

Kreimer afirmó que se está gestando una convivencia entre el sistema bancario y el ecosistema cripto. No se trata ya de “dos veredas enfrentadas”, sino de una articulación donde la banca intenta no seguir perdiendo clientes frente a fintech y plataformas globales.

Incluso señaló que él mismo está asesorando bancos para ayudarlos a adaptarse: “Los va a agarrar en bolas si no se preparan”, advirtió con franqueza.