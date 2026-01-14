Miguel Ponce: “El oro y la plata, que son los que más miden la incertidumbre o cuantía, están en valores históricos”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en comunicación con Canal E, advirtió que el mundo podría estar ingresando en una nueva etapa de reconfiguración del poder global ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, el debilitamiento de los organismos multilaterales y la reacción de los mercados globales.

“Todo esto resignifica lo que se viene a partir del lunes, donde se va a realizar el famoso foro mundial en Davos”, afirmó Miguel Ponce, en referencia a la expectativa por el discurso de Donald Trump y su impacto en el orden internacional. Según explicó, el contexto actual se diferencia del pasado por el cuestionamiento abierto a las instituciones creadas en el siglo XX: “Las Naciones Unidas, la vigencia o no de las mismas, es decir, las instituciones del siglo pasado, si siguen vigente o no”.

Fuerte suba del oro y la plata

El impacto de los conflictos internacionales ya se refleja con claridad en los mercados financieros. Luego, manifestó que los valores históricos alcanzados por los metales preciosos son una señal inequívoca: “El oro y la plata, que son los que más miden la incertidumbre o cuantía, están en valores históricos”.

Ponce subrayó que la suba de la plata es especialmente preocupante: “Que la plata supere los 90 dólares hoy está indicando que el tema es mucho más grave de lo que nosotros lo pensamos”. Esta reacción del mercado se da, además, en un contexto de fuerte tensión institucional en Estados Unidos, donde Trump volvió a cuestionar a la Reserva Federal: “Este nuevo ataque del presidente Trump a Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal, diciendo que es un idiota”.

Por otro lado, remarcó que el conflicto con Irán no puede analizarse de forma aislada. “El problema de Irán involucra por un lado a Rusia y también a China”, señaló, y explicó que ambos países tienen intereses estratégicos en la región. En el caso chino, recordó: “El 80% de los que exportaban a Venezuela iba a China. El otro gran proveedor obviamente es Irán”.

Sobre la postura internacional, el entrevistado destacó que, “China ya anunció en el día de hoy su planteamiento de oposición a cualquier intervención militar de un Estado en territorio de otro”, lo que abre interrogantes sobre la reacción del resto de las potencias.

El rol de las organizaciones internacionales

Uno de los puntos más críticos fue el rol de los organismos internacionales. “El rol, evidentemente, ha sido nulo, ni siquiera declarativo”, afirmó sobre las Naciones Unidas. En esa misma línea, sostuvo que, “la Organización Mundial de Comercio no existe”, y agregó: “La OMS no existe, la Organización Mundial de la Salud no existe, la Unesco no existe”.