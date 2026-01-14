El economista, Federico Glustein, en comunicación con Canal E, analizó los últimos datos oficiales de inflación difundidos por el INDEC y trazó un panorama detallado sobre el proceso de desinflación en Argentina, los límites estructurales del esquema actual y los desafíos que enfrenta la economía en 2026.

Al referirse al índice de diciembre, que marcó 2,8%, y al acumulado anual de 31,5%, Federico Glustein sostuvo: “Inicialmente creo que es un dato bueno, el dato íntegro, el dato del 2025 es la inflación más baja de los últimos 8 años”.

Abrupta caída de la inflación durante 2025

En ese sentido, remarcó la magnitud del proceso de desaceleración. “Es un proceso de desinflación interanual, es decir, tuvimos una inflación del 211% en el 2023, del 98% en el 2024 y 31,5% en el 2025, lo que muestra una drástica caída de la inflación”, planteó.

Sin embargo, Glustein advirtió que el sendero no estuvo exento de obstáculos: “Cuando uno se encuentra en un proceso de desinflación acelerado como el que tuvimos en los últimos 2 años, hay resistencias”.

Los factores que irrumpieron la desinflación

Sobre el hecho de no haber perforado el 2%, explicó que, “en el mes de mayo tuvimos 1,5 que parecía enfilar hacia un cero adelante para fin de año, pero con distintas variables que afectaron esta desinflación, o el tipo de cambio, la acumulación de reservas, el panorama electoral terminó cediendo esta desinflación”.

Respecto al comportamiento sectorial, el entrevistado subrayó: “Durante el año lo que más subió fue educación”. Y precisó: “Los colegios privados, las cuotas, etcétera, subieron un 60% más que la inflación general”.

También alertó sobre el núcleo inflacionario: “La inflación núcleo que es aquello que aumenta en términos generales siempre, que no depende de si está regulado o si es una suba estacional, y eso subió un 33%”. Con respecto al escenario inmediato, anticipó: “Yo creo que lo que vamos a empezar a ver va a ser una nueva baja de la inflación, por lo menos en enero, febrero”.