CABA: cayeron ventas en mayoristas y shoppings y crecieron levemente en supermercados

En el tercer trimestre de 2025, las ventas en autoservicios mayoristas y los shoppings porteños registraron caídas en las ventas, mientras que los supermercados marcaron un mínimo incremento interanual, según lo difundido por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA).

Entre julio y septiembre, el consumo en supermercados aumentó 0,4% interanual, que representa una desaceleración en el ritmo de crecimiento de 4,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto de la suba del período anterior (4,8%). En el acumulado del año, las ventas constantes se incrementaron 2,5%.

El ticket promedio por operación del trimestre alcanzó los $20.101 a precios corrientes y registró una nueva mejora interanual en términos reales, aunque en un porcentaje menor al computado en los tres meses previos.

De esta manera, la compra promedio a valores constantes del tercer trimestre se situó por debajo de la referencia media del segundo trimestre (abril-junio).

El comportamiento por grupo de artículos mostró resultados mixtos, con crecimientos en Verdulería y frutería (13,3%), Otros (9,6%), Panadería (3,1%), Carnes (2,8%), Limpieza y perfumería (1,5%) y Almacén (0,4%). Por otro lado, retrocedieron Lácteos (-0,7%), Bebidas (-6,6%), Rotisería (-8,0%) y Electrodomésticos (-18,6%).

Mayoristas

En los autoservicios mayoristas las ventas siguen sin repuntar: en el tercer trimestre se contrajeron un 15,6%. En el acumulado del año perdieron 8,9%.

“La trayectoria interanual del indicador acentuó el ritmo de caída y computó el retroceso más importante de los siete parciales consecutivos que lleva de deterioro”, señalaron desde el IDECBA.

La compra media disminuyó a precios constantes y alcanzó el nuevo mínimo de la serie al quedar por debajo del registro del último trimestre de 2024.

En ese sentido, aclaran que se tiene que tener en cuenta que durante septiembre de este año se verificó el cierre de una boca de expendio mayorista en la Ciudad que -en términos de metros cuadrados disponibles- equivalió a una reducción del 21,5%.

Shoppings

El consumo en los centros comerciales de la Ciudad experimentó una retracción del 6,8% en términos interanuales, luego de variaciones positivas en el primer semestre (enero-junio). La trayectoria interanual del acumulado se mantuvo en leve alza (1,5%) por la buena performance de los primeros tres meses del año.

“Se trató de un nivel de actividad mínimo para un tercer trimestre, solo superado por los guarismos de la pandemia en 2020 y 2021”, indicaron. En ese sentido, los rubros de Indumentaria (-11%) y Ropa deportiva (-9,7%), junto a las actividades ligadas al consumo recreativo de las familias como Patio de comidas (-4,3%), Librería (-6,5%) y Esparcimiento (-0,2%) mostraron caídas relevantes.

Por último, la demanda en las tiendas de electrodomésticos y artículos para el hogar aumentó en la comparación interanual (11,7%) y completó cuatro trimestres consecutivos de tasas positivas:

Cabe resaltar que se verificó una “importante ralentización” tomando en consideración la dinámica de los dos primeros cuartos (-27,2 p.p. respecto del trimestre previo).

“A lo largo de 2025, el sector se benefició de una combinación de desaceleración inflacionaria, mejores condiciones de financiamiento y una oferta más amplia a partir de la mayor presencia de artículos importados”.

LM