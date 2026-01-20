El precio del Big Mac en Argentina volvió a quedar bajo la lupa del análisis económico internacional luego de que el país se ubicara como la segunda economía con la hamburguesa más cara del mundo, con un valor de u$s7,37, según el último ranking global elaborado por The Economist, un relevamiento que compara precios entre países y que vuelve a abrir el debate sobre inflación, competitividad y poder adquisitivo.

El estudio muestra que Argentina solo es superada por Suiza, donde el Big Mac cuesta u$s7,99, y se posiciona por encima de economías con ingresos notablemente más altos y costos de vida históricamente elevados.

La comparación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que el salario promedio argentino medido en dólares se mantiene muy por debajo del de países como Estados Unidos, Italia, Noruega o el Reino Unido, que exhiben precios más bajos para el mismo producto.

Inflación en dólares y señales de alerta

El ranking vuelve a poner en agenda un fenómeno que se consolidó en los últimos años: la inflación en dólares, que refleja el encarecimiento de bienes y servicios locales cuando se los compara con valores internacionales.

A diferencia de la inflación medida en pesos, este concepto muestra cómo ciertos precios aumentan incluso en contextos de relativa estabilidad cambiaria, lo que impacta de manera directa en el poder de compra.

En esta nueva edición, Argentina volvió a quedar entre los países más caros del mundo en dólares, una señal que trasciende el precio de una hamburguesa y reaviva el debate económico de fondo.

El ranking global del Big Mac

El top 10 del ranking Big Mac está encabezado por Suiza y seguido de cerca por Argentina. Además, seis países se ubican por encima del lugar de origen de esta cadena de hamburguesas, Estados Unidos. A continuación, el orden de países y precios en dólares del top diez:

- Suiza: u$s7,99

- Argentina: u$s7,37

- Uruguay: u$s6,91

- Noruega: u$s6,67

- Italia: u$s6,42

- Costa Rica: u$s5,90

- Estados Unidos: u$s5,79

- Reino Unido: u$s5,73

- Suecia: u$s5,67

- Dinamarca: u$s5,64

Qué es el Índice Big Mac y para qué sirve

El Índice Big Mac es un indicador creado por la revista The Economist en 1986 que se utiliza como una referencia informal para comparar el poder adquisitivo de las monedas de 47 países.

El índice se basa en la paridad del poder adquisitivo (PPA), una metodología que permite comparar precios a partir de una canasta equivalente de bienes y servicios, que en este caso se reduce al Big Mac de la cadena de hamburgueserías McDonald’s por tratarse de un producto estandarizado a nivel global.

Por último, con esta metodología, el índice permite determinar si una moneda está sobrevalorada o subvalorada frente al dólar: si el Big Mac cuesta más que en Estados Unidos, se considera que la moneda está sobrevalorada; si cuesta menos, se interpreta que está subvalorada, un análisis que vuelve a ubicar a la Argentina en el centro de la escena económica internacional.

