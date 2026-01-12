Dólar e inflación: la estrategia de Luis Caputo para "desacoplar" las expectativas tras el nuevo dato del INDEC

El INDEC difundirá este martes la inflación de diciembre, un dato que el mercado anticipa en torno al 2,7% —cifra que ya marcó la Ciudad de Buenos Aires— y que gatillará automáticamente la actualización de las bandas cambiarias para febrero. Ante la inminente corrección nominal del techo de la zona de no intervención, en el Ministerio de Economía buscan anticiparse al impacto en las expectativas: el objetivo es disociar la inercia de precios de la dinámica cambiaria, bajo la premisa de que la cotización de la divisa deberá responder a los flujos de liquidación y no al corrimiento técnico de los límites.

Fuentes del quinto piso del Palacio de Hacienda aseguraron a PERFIL que "el ajuste de la banda superior nada tiene que ver con el tipo de cambio". Según la visión oficial, la cotización de la divisa responderá exclusivamente a los "flujos de oferta y demanda del mercado cambiario y monetario" y no al desplazamiento técnico del techo de la zona de no intervención. La apuesta del equipo económico es que la liquidación de exportaciones mantengan al dólar estable, lejos de los nuevos límites nominales.

Sin embargo, esta estrategia plantea un riesgo para la economía real: la apreciación cambiaria. Si el techo de la banda sube para indexar la inflación pasada, pero el tipo de cambio de mercado se mantiene estático por la oferta de flujos, Argentina se encarece en dólares. Mientras el Gobierno busca anclar expectativas, el sector productivo comienza a monitorear el impacto de este atraso en la competitividad de los costos industriales.

Margen acotado y vencimientos

El esquema de flotación indexada comienza con un margen de maniobra estrecho. Un informe de Epyca Consultores señaló que diciembre transcurrió con una "estabilidad relativa", manteniendo una distancia del 5% entre el tipo de cambio mayorista y el límite superior de la banda. Esa brecha es "bastante corta" si se consideran las presiones previstas para 2025, la necesidad de acumular reservas y los vencimientos de deuda del año, que ascienden a USD 20.000 millones.

Las expensas aumentaron un 38% en 2025, menos de la mitad que en 2024

El consenso del mercado apunta a marzo como fecha clave. La expectativa es que, con el ingreso de divisas de la cosecha gruesa, el Gobierno pueda transicionar hacia una flotación sucia o administrada. Epyca sostuvo que "pasar a un esquema de flotación no significa devaluar, pero sí significa que el Gobierno tenga a la devaluación como herramienta ante imprevistos", en lugar de comprometer reservas escasas para sostener el techo de la banda. El riesgo radica en dilatar esa decisión y que un shock externo obligue a corregir el tipo de cambio en un contexto de mayor volatilidad.

La nueva normativa incluye un programa de acumulación de reservas mediante el cual el BCRA podría comprar diariamente cerca del 5% del volumen operado (el lunes fue unos USD 55 millones). No obstante, la implementación será gradual. Se espera que la autoridad monetaria intervenga con fuerza en el Mercado Libre de Cambios (MLC) recién cuando la oferta de la cosecha contenga el precio. El debut del sistema en enero evidenció la tensión: el Gobierno debió vender divisas para moderar la suba inicial del dólar mayorista y los financieros.

Incertidumbre monetaria

La consistencia del programa financiero también genera interrogantes. Fundación Capital alertó sobre la falta de precisión respecto a las variables de control monetario. "No queda claro cuál es la variable que estarán mirando para determinar la oferta y demanda de dinero", indica el reporte. El escenario base del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI para diciembre de 2026, abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a los flujos de la balanza de pagos.

Juicio de YPF: Burford Capital pedirá declarar a la Argentina en desacato

La consultora del extitular del Banco Central Martin Redrado señaló que "resta que aclaren qué harán si la demanda de dinero no acompaña" las proyecciones oficiales y advierte sobre la ausencia de un programa financiero explícito que despeje los vencimientos. Desde el exterior, la postura del Tesoro de los Estados Unidos es clara: tras el ciclo electoral, se espera que Argentina resuelva sus desequilibrios internamente antes de solicitar asistencia adicional.

El 2026 inicia con desafíos de fondo para el esquema cambiario. La indexación del techo de la banda a la inflación pasada otorga previsibilidad de corto plazo, pero no resuelve las tensiones macroeconómicas: una actividad aún débil, una cuenta corriente presionada por la apreciación del tipo de cambio real y una estrategia fiscal que depende de que las expectativas de mercado se mantengan alineadas con la hoja de ruta oficial.