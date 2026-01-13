El Gobierno prepara la primera renovación de deuda del 2026 con vencimientos de $9,6 billones

El Gobierno anunció a través de la Secretaría de Finanzas, a cargo de Alejandro Lew, los instrumentos que utilizarán este miércoles 14 de enero, en la primera licitación de deuda del Tesoro de 2026. En esta operación enfrenta vencimientos por aproximadamente $9,6 billones.

“Con una liquidez en pesos todavía ajustada, el mercado seguirá de cerca tanto los instrumentos ofrecidos como las tasas que se convaliden”, detalla Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC).

Un banco chino ayudó a pagar deuda y expuso la dependencia financiera que Javier Milei le prometió cortar a EE.UU.

En tanto, desde la consultora Cohen Aliados Financieros desglosaron que, del total de vencimientos, $5 billones corresponde a la letra ajustable por TAMAR y $1,9 billones a la Lelink D16E6, luego del canje realizado la semana pasada. "En este marco, el Tesoro cuenta con $3,1 billones depositados en su cuenta en el BCRA, por lo que es probable que apunte a sostener un rollover elevado", mencionaron.

La primera licitación del 2026

En este primer llamado del año, la Secretaría de Finanzas pondrá a disposición una amplia gama de instrumentos del Tesoro Nacional, con alternativas en pesos a tasa fija, tasa variable, ajustadas por inflación y vinculadas al dólar, con el objetivo de refinanciar los compromisos inmediatos y testear el apetito del mercado.

Dentro de los instrumentos a licitar en pesos a tasa fija, el menú estará compuesto por letras y un bono capitalizable, incluyendo reaperturas y una nueva emisión. Los títulos disponibles serán:

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 27 de febrero de 2026 (S27F6 – reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 29 de mayo de 2026 (S29Y6 – reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de noviembre de 2026 (S30N6 – reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de junio de 2027 (nuevo), que forma parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija.

En el segmento de tasa variable, la Secretaría de Finanzas ofrecerá una única alternativa atada a la tasa TAMAR, orientada a quienes buscan cobertura frente a movimientos de las tasas del mercado. El instrumento incluido es:

- Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento 31 de agosto de 2026 (M31G6 – reapertura).

Instrumentos ajustados por inflación y opciones en dólares

Para los inversores que priorizan la cobertura frente a la inflación, el Tesoro licitará instrumentos ajustados por CER, tanto en formato de letras como de bonos cero cupón, todos ellos bajo la modalidad de reapertura. La oferta estará integrada por:

- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 29 de mayo de 2026 (X29Y6 – reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 30 de noviembre de 2026 (X30N6 – reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).

El Gobierno paga hoy u$s 4.300 millones de deuda y busca sostener la estabilidad financiera

Además, la licitación incluirá dos nuevos instrumentos denominados en dólares estadounidenses, vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial y sin pago de intereses, que apuntan a captar demanda de cobertura cambiaria de corto plazo. Las opciones serán:

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 27 de febrero de 2026 (nueva).

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 31 de marzo de 2026 (nueva).

La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 del miércoles 14 de enero de 2026, mientras que la liquidación de las operaciones adjudicadas se realizará el viernes 16 de enero. La licitación se efectuará mediante indicación de precio, sin precios mínimos ni máximos, con excepción del nuevo bono capitalizable, que requerirá la indicación de la tasa efectiva mensual.

Tramos, condiciones y detalles operativos

Tal como es habitual, la colocación se dividirá en dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo. El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas sin especialización financiera, con límites de hasta VNO $50 millones en instrumentos en pesos y hasta VNO USD 50.000 en los títulos denominados en dólares.

Caputo enfrenta vencimientos por $ 20 billones

Por último, en el tramo competitivo podrán participar inversores por montos superiores a esos límites, así como todos aquellos excluidos del tramo no competitivo, sin tope máximo de oferta y con mínimos establecidos según el tipo de instrumento.

Las propuestas deberán canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación y agentes de negociación registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), conforme a los procedimientos vigentes.

GZ / lr