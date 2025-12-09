Deuda en pesos: Caputo busca renovar $40 billones en la última licitación del año

El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Economía, anunció el último llamado a licitación de títulos públicos del Tesoro Nacional, que se realizará el próximo jueves 11 de diciembre.

En este contexto, la Secretaría de Finanzas dio a conocer el conjunto de bonos y letras con el que buscará cubrir el único vencimiento de deuda en pesos del mes, por un total cercano a $40 billones, de los cuales alrededor de $13 billones estarían en manos del sector privado.

La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del mismo jueves, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el lunes 15 de diciembre.

Antes de esta licitación, que será la última del 2025, el Gobierno pondrá a prueba este miércoles su nivel de confianza en el mercado con la emisión de un bono en dólares bajo legislación local con vencimiento en 2029. En la plaza financiera señalan que, si la colocación del Bonar resulta exitosa, también debería acompañar el llamado en pesos.

El BCRA volvió a bajar tasas antes de una licitación clave del Tesoro

Los títulos que se ofrecerán son:

LECAP y BONCAP

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026 (nueva).

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de mayo de 2026 (S29Y6 - reapertura).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (nueva).

Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de mayo de 2027

LECER y BONCER

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (nueva).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (nuevo).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).

TAMAR

- Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 - reapertura).

Dólar Linked

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6 - reapertura).

Un punto relevante de esta convocatoria es que la demanda de pesos suele aumentar en diciembre debido al pago de aguinaldos y otros gastos de cierre de año. Por eso, el Gobierno no estaría presionado a lograr un nivel alto de rollover y se estima que podría ubicarse por debajo del 100%.

En la penúltima licitación, el Gobierno logró renovar el 96% de los vencimientos ($13,99 billones) habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones, lo que demostró una fuerte demanda por parte del mercado.

Volver a los mercados internacionales de deuda: el gran objetivo del 2026

Nicolas Cappella, Sales Trader en Grupo IEB, comentó en su cuenta de X: "Es un vencimiento grande, aprox. 20 billones, por lo que seguro veremos un mix de bonos y se continue tratando de estirar la duration".

Y añadió: "La idea es descomprimir la bola de vencimientos cortos que se había armado e ir desparramándola mas equitativamente a lo largo de 2026 y 2027. Será desafiante también porque diciembre y enero son meses de mucha demanda de dinero, por lo que la gente querrá mas pesos para gastar y puede haber menos para colocar en títulos o bien exigir mas tasa por esos títulos".