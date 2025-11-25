Luis Caputo buscará renovar $14,5 billones de deuda en la última licitación de noviembre 2025

La Secretaría de Finanzas, que orbita alrededor del Ministerio de Economía, abrirá una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional este miércoles 26 de noviembre con el objetivo de renovar $14,5 billones. En ese sentido, ofrecerá una variedad de títulos en moneda nación a tasa fija, ajustados por CER y vinculados al tipo de cambio.

El organismo a cargo de Alejandro Lew, contará en este segundo llamado de noviembre —y anteúltimo del 2025— con la nueva Letra del Tesoro a tasa TAMAR con vencimiento en abril de 2026. Este instrumento tendrá un rendimiento basado en la tasa aplicable a depósitos a plazo fijo superiores a mil millones de pesos (el promedio Badlar/TAMAR de bancos privados).

Con esta nueva licitación, el Gobierno buscará absorber pesos y dólares del mercado, con vencimientos que se extienden entre 2026 y 2027, tratando de estirar los plazos para evitar acumular compromisos en el corto plazo, sin dejar espacio en caso de comprar reservas.

Instrumentos a licitar el 26 de noviembre

En el segmento en pesos a tasa fija, Finanzas ofrece la reapertura de cuatro instrumentos clave:

1) el bono T13F6, con vencimiento el 13 de febrero de 2026;

2) la letra S30A6, que expira el 30 de abril de 2026;

3) la S30O6, con fecha al 30 de octubre de 2026; y finalmente

4) el bono T30A7, con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Estos papeles apuntan a capturar liquidez con tasas predecibles y plazos que se extienden progresivamente para descomprimir presiones en el corto plazo.

En cuanto a las opciones a tasa variable, el foco estará en la nueva Letra TAMAR, que vencerá el 30 de abril de 2026. Este instrumento se ajusta según la tasa que pagan los bancos por grandes depósitos, lo que permite que su rendimiento se vaya moviendo con el pulso real del mercado financiero, en lugar de quedar fijo desde el inicio.

Para los títulos ajustados por CER —que se actualizan según la inflación— se presentará una nueva LECER, colocada a descuento y con vencimiento el 29 de mayo de 2026. A esta se suman el bono TZXO6, cero cupón con vencimiento el 30 de octubre de 2026, y el nuevo BONCER, también cero cupón, que expira el 30 de abril de 2027. Con estos instrumentos, Finanzas buscará captar pesos de quienes buscan preservar valor real frente a la evolución de los precios.

Finalmente, en el tramo vinculado al dólar, se ofrecerá la reapertura de la letra D30A6 —cero cupón, vencimiento 30 de abril de 2026— junto con un nuevo bono dólar linked, también cero cupón, cuyo vencimiento será el 30 de noviembre de 2026. Estos activos permiten cubrirse ante variaciones cambiarias sin acceder directamente a moneda extranjera, y funcionan como puente para inversores con perfil conservador frente al riesgo macroeconómico local.

Cierre de la licitación: condiciones, montos y quiénes pueden participar

En el comunicado de la Secretaría de Finanzas se aclaró que quienes participen de la licitación no pagarán comisiones, y que el dinero quedará asentado formalmente el 28 de noviembre de 2025. Esto significa que no habrá costos extra y el proceso tendrá una fecha precisa para su liquidación.

Para quienes quieran invertir sin ser especialistas financieros, el tramo “no competitivo” tendrá reglas simples: podrán participar desde $10.000 en instrumentos en pesos, hasta un máximo de $50 millones por persona. En el caso de los bonos en dólares, la entrada mínima será de USD 100 y el máximo de USD 50.000. Además, cada persona podrá presentar solo una oferta y, si intenta enviar más de una, las adicionales se darán de baja.

También se aclaró que este tramo está pensado para pequeños inversores, por lo que no podrán participar fondos de inversión ni entidades financieras. Las instituciones que carguen las ofertas deberán asegurarse de que quienes ingresen realmente cumplan con este requisito.

Por otro lado, el tramo “competitivo”, pensado para inversiones mayores, tendrá sus propias condiciones: quienes quieran entrar con montos grandes —desde más de $50 millones en pesos o más de USD 50.000 en bonos dólar linked— podrán hacerlo sin un tope máximo.

Otros inversores más grandes o profesionales también podrán participar, con montos mínimos algo más bajos, pero sin límite hacia arriba. Esto permitirá que el Estado reciba ofertas de todos los tamaños, desde pequeños ahorristas hasta jugadores grandes del mercado.

El BCRA reduce las tasas de interés

Luego del fuerte apretón monetario previo a las elecciones legislativas, el Banco Central (BCRA) decidió reducir nuevamente las tasas simultáneas, promediando actualmente el 27% nominal anual (TNA). La medida llegó previo a la última licitación del Tesoro en noviembre y ya se refleja en otras tasas de corto plazo, como las cauciones, en un intento por normalizar la economía, reactivar el crédito e impulsar la actividad.

Las tasas simultáneas son una herramienta de corto plazo que el BCRA utiliza para regular la liquidez bancaria y ordenar el funcionamiento del mercado monetario día a día. El recorte se anunció tras una semana de calma cambiaria y en medio de un boom de emisiones de deuda en el exterior, al que se sumaron empresas y provincias.

