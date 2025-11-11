El Tesoro aumentó sus depósitos en dólares: “Este movimiento fue para pagar el vencimiento de intereses del FMI”

El economista, Lucas Carattini, habló con Canal E y analizó el reciente aumento de los depósitos del Tesoro en dólares y explicó las razones detrás de la compra de 910 millones de dólares.

Según Lucas Carattini, el movimiento “fueron dólares que directamente le compró el Tesoro al Banco Central de las reservas”. Si bien aclaró que el impacto “puede ser neutro, porque vos salís del Banco Central pero se acredita en el Tesoro”, destacó que lo importante es que “el Tesoro debería estar comprando dólares al mercado” para fortalecer la posición externa.

Las limitaciones del Tesoro para adquirir dólares

Asimismo, explicó que la capacidad del Tesoro para seguir comprando dólares está condicionada: “El Tesoro no tiene un stock fuerte de pesos tampoco para poder comprar mucha cantidad de dólares”. Aun así, valoró la decisión de acumular reservas y remarcó que, “más allá del quién, de si fue al Central o no, que el equipo económico tenga la idea de recomponer la cuenta de dólares del Tesoro es positivo”.

Sobre el destino de esos 910 millones de dólares, Carattini planteó: “Todo este movimiento en definitiva fue para afrontar el pago a fin de mes, efectivamente fue para pagar el vencimiento de intereses del Fondo Monetario”. También recordó que, “vos no podés prorrogar el pago de intereses al Fondo”, y que “efectivamente todo este movimiento fue para hacer frente al pago al Fondo Monetario”.

A su vez, detalló el papel del swap con Estados Unidos y el FMI: “Una primera parte se utilizó para la operación de monedas que hizo básicamente el Tesoro de Estados Unidos”, mientras que “en un segundo tramo fueron básicamente DEG, que nos presta Estados Unidos para hacer frente nosotros al pago al organismo”.

Revisión de metas con el Fondo Monetario Internacional

Sobre la meta de acumulación de reservas, el economista indicó que, “para cumplir con la última revisión del acuerdo con el Fondo, el Banco Central debería recomponer aproximadamente 10.000 millones de dólares”. Sin embargo, anticipó que, “muy probablemente el Fondo Monetario nos va a dar un waiver y probablemente en la próxima revisión, en enero, va a haber algún tipo de reajuste de esas metas”.

En este sentido, consideró que este cambio discursivo del equipo económico “va de la mano con el probable pedido de waiver respecto a este punto”, y que el FMI no dejará caer el acuerdo “siempre y cuando el Gobierno tenga un justificativo claro y la intención de cambiar esa dinámica”.