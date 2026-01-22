Otermín y Katopodis supervisaron el avance de la histórica reconstrucción de la Ruta 4 en Lomas de Zamora

En plena jornada de verano, el Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recibió al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, para recorrer los avances de una de las obras viales más ambiciosas de la región: la puesta en valor integral de la Ruta Provincial N°4. Este corredor, columna vertebral del sur del Conurbano, es clave para la logística y la conectividad diaria de millones de personas.

La intervención no se limita solo a la capa asfáltica. El proyecto contempla una transformación total de la traza para resolver problemas históricos de anegamientos y congestión. "Vinimos a ver esta obra histórica muy esperada por los vecinos. Sabíamos que esta vía, por la que circulan a diario 4 millones de personas, no estaba en buenas condiciones. Por eso como Intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, le quiero agradecer al Gobernador Axel Kicillof y a Kato (Gabriel Katopodis) como brazo ejecutor por esta inversión tan importante para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial”, destacó Otermín durante la recorrida.

Una obra pensada para el futuro del distrito

Los trabajos actuales sobre la Ruta 4 incluyen un despliegue de infraestructura que busca modernizar la transitabilidad en el largo plazo:

Capacidad vehicular: ampliación de la calzada para agilizar el flujo de autos y camiones.

Seguridad vial: instalación de nueva señalización y tecnología de iluminación LED en todo el tramo.

Ordenamiento del transporte: creación de nuevas dársenas de colectivos para que el ascenso y descenso de pasajeros no interrumpa el tránsito.

Plan hidráulico: construcción de nuevos desagües para prevenir inundaciones durante las tormentas fuertes.

Por su parte, el ministro Katopodis subrayó el valor de la presencia del Estado en el territorio: “Estamos ampliando, iluminando y repavimentando toda la traza para que éste sea un corredor vial seguro y en condiciones. Queremos que los vecinos, vecinas y comerciantes sepan que hacemos un gran esfuerzo para que puedan tener un futuro mejor”.

Provincia vs. Nación: el modelo de gestión

La recorrida también funcionó como un espacio para marcar la diferencia de prioridades entre las administraciones. Mientras el Gobierno Nacional mantiene un freno total sobre la obra pública, la gestión de Axel Kicillof en conjunto con el municipio lomense decidió sostener la inversión en infraestructura básica.

“Mientras a nivel nacional se paralizó toda la obra pública, en la Provincia se están realizando proyectos fundamentales para cuidar y mejorar la vida de la comunidad”, concluyó Otermín, reafirmando el compromiso del "Gobierno de la Comunidad" con la ejecución de proyectos que transforman el día a día de Lomas de Zamora.