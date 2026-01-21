Tecnología de prevención: La Matanza multiplica la vigilancia con nuevos Centros de Monitoreo en la vía pública

En una ciudad tan amplia como La Matanza, la seguridad no solo depende de las patrullas, sino de una red tecnológica que pueda ver y actuar en tiempo real. Por eso, el Gobierno local dio un paso clave en su plan estratégico: la instalación de nuevos Centros de Monitoreo en la vía pública. Se trata de unidades operativas situadas en puntos neurálgicos donde circula mucha gente, diseñadas para que el vecino tenga un lugar físico de referencia y asistencia ante cualquier emergencia.

Estos puestos no funcionan de manera aislada; son "ojos inteligentes" que cuentan con personal capacitado y sistemas de inteligencia artificial para detectar situaciones de riesgo de forma preventiva. Con esta inversión, el distrito busca profesionalizar la vigilancia y asegurar que, ante un hecho delictivo o una necesidad médica, la ayuda llegue de manera coordinada y veloz.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, puso en funcionamiento estas nuevas unidades que ya están cambiando la fisonomía de las zonas comerciales. “En La Matanza seguimos generando más tecnología para la protección ciudadana”, expresó el político y subrayó: “Cada uno de los nuevos centros de monitoreo que instalamos en la vía pública cuenta con la última tecnología, con inteligencia artificial y con operadores preparados para ayudar a las vecinas y los vecinos ante una emergencia o un hecho delictivo durante las 24 horas del día”.

Una red conectada en todo el territorio

La ubicación de estos nuevos puestos no es azarosa. Actualmente, ya están operativos en localidades con gran flujo de movimiento como San Justo, Gregorio de Laferrere, González Catán, Virrey del Pino y Rafael Castillo.

Lo más importante es que estos centros son la "cara visible" de un sistema mucho más grande. Todas las unidades están conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) central, integrándose a una red de seguridad que hoy ya cuenta con:

5.000 cámaras 4K (máxima definición para identificar rostros y patentes).

1.200 paradas seguras y 100 puntos seguros con botones de pánico.

El anillo digital, que permite el rastreo de vehículos con pedido de captura mediante lectoras de patentes.

“Todos los dispositivos tecnológicos que instalamos sirven para colaborar con la tarea de las fuerzas de seguridad”, remarcó Espinoza, destacando que la tecnología es el brazo derecho de la policía en la prevención del delito.

Con esta apuesta por la innovación, La Matanza busca consolidar un modelo de ciudad protegida. Según concluyó el intendente: “Continuamos transformando la realidad para demostrar que hay otro camino para la Argentina, basado en el trabajo, la innovación y la protección de nuestras vecinas y vecinos”.