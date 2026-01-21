El fenómeno Concordia: por qué la ciudad de las termas y el carnaval es el destino que todos eligen este 2026

Concordia invita a vivir un verano inolvidable a través de experiencias que integran escenarios naturales vírgenes, celebraciones con identidad propia y múltiples propuestas al aire libre. Gracias a su ubicación estratégica en el Corredor del Mercosur y la puesta en funcionamiento del nuevo Aeropuerto -con vuelos de Humming Airways que conectan con Buenos Aires en solo 45 minutos-, el destino se consolida como una opción accesible, competitiva y de primer nivel para el turismo regional.

Más cerca que nunca: el nuevo Aeropuerto de Concordia redefine la conectividad del verano, uniendo Buenos Aires con el corazón del río Uruguay en solo 45 minutos

Carnaval y Vendimia: el pulso de una ciudad que no duerme

El Carnaval de Concordia, consagrado como el más pasional del país, convierte cada año al Corsódromo Atanasio Bonfiglio en un volcán de ritmo, color y expresión popular. Desde el 24 de enero, seis noches épicas invitan a sumergirse en el despliegue artístico de cuatro comparsas que compiten con el alma en cada desfile. Quienes busquen ser parte de este espectáculo inolvidable pueden asegurar su lugar adquiriendo entradas a través de este enlace.

Por otro lado, la Vendimia emerge como uno de los hitos más sofisticados del verano concordiense. Es el tiempo sagrado de la cosecha y de encuentros exclusivos en las bodegas locales, que abren sus puertas para degustar vinos de autor elaborados con cepas como Tannat, Marselan y Chardonnay, rescatando con orgullo la histórica tradición vitivinícola de Entre Ríos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Explosión de ritmo y color: el Carnaval de Concordia, el más pasional del país, enciende las noches del verano 2026 con un despliegue artístico de nivel internacional

Hacia marzo, el Balneario Camping “La Tortuga Alegre” se transformará en el epicentro de la 33ª Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga, un evento que reúne a fanáticos de todo el país en el entorno salvaje del río Uruguay. Los concursos, realizados tanto en embarcaciones como desde la costa, son una tradición que celebra la vida y la biodiversidad de las aguas.

Relax y adrenalina: un refugio entre aguas termales y playas vírgenes

Concordia despliega tres complejos termales diseñados para el bienestar absoluto. Las Termas de Concordia ofrecen un oasis de piletas terapéuticas, hidromasajes y descanso profundo. Por su parte, las Termas del Ayuí fusionan el relax con la diversión de un parque acuático de vanguardia, mientras que las Termas Punta Viracho invitan a la desconexión total con vistas panorámicas únicas al inmenso Lago Salto Grande.

Bienestar y diversión: las Termas del Ayuí combinan el relax de sus aguas terapéuticas con la adrenalina de un parque acuático diseñado para toda la familia

Para quienes buscan el pulso del campo, el turismo rural propone jornadas de senderismo, cabalgatas y avistaje de aves en paisajes de horizonte infinito. La aventura sube de nivel con propuestas de vuelos de bautismo, una experiencia audaz que permite apreciar la belleza de Concordia desde una perspectiva aérea fascinante.

Horizonte infinito: el turismo rural en Concordia propone un regreso a las raíces con jornadas de senderismo, cabalgatas y la paz inigualable del campo entrerriano

En paralelo, las playas locales -custodiadas por el río Uruguay y el lago Salto Grande - junto a arroyos y cascadas naturales, dibujan un escenario de una riqueza paisajística brutal. Estos balnearios, rodeados de vegetación autóctona, son el refugio ideal para disfrutar tardes de sol y aguas calmas, viviendo un verano en conexión real con la naturaleza.

El paraíso del pescador y el alma vibrante de la Costanera

La pesca deportiva de especies legendarias como la boga y el dorado es el gran imán que atrae a pescadores del mundo entero. Bajo prácticas estrictamente responsables y con el conocimiento de guías locales expertos, la experiencia garantiza seguridad y éxito. La aventura náutica se expande con opciones para todos los gustos: desde la serenidad del kayak, SUP y canotaje, hasta la emoción de los paseos en lancha y catamarán por el espejo de agua.

Tesoro del río Uruguay: la pesca deportiva de dorados y bogas se consolida como uno de los grandes atractivos de Concordia, atrayendo a fanáticos de todo el mundo

La majestuosa Costanera se consolida como el corazón social de la ciudad. Es el punto de encuentro preferido donde se fusionan food trucks, restaurantes de primer nivel, bares con onda y ferias de diseño. Sus sectores deportivos y recreativos son el marco perfecto para disfrutar del paisaje ribereño mientras cae el sol.

Secretos históricos: la mística de Saint-Exupéry y la elegancia del Art Nouveau

El Parque San Carlos es un viaje en el tiempo entre paisajes de un valor simbólico profundo. Allí, el Naranjal de Pereda custodia tres siglos de historia local, mientras que el Castillo San Carlos resguarda la mística del escritor Antoine de Saint-Exupéry y su obra maestra, El Principito. Ambos hitos pueden explorarse a través de recorridos guiados que despiertan la imaginación.

Las ruinas del Castillo San Carlos, envueltas en leyendas y rodeadas de selva en galería, son el hito histórico más fascinante de Concordia

El Bus Turístico suma relatos y anécdotas vibrantes en cada parada, ofreciendo circuitos diseñados para descubrir los tesoros de la ciudad desde una mirada cercana. Además, como parte de la Ruta Argentina del Art Nouveau, Concordia permite admirar edificios emblemáticos que son verdaderas joyas arquitectónicas, complementando la oferta con museos y centros de interpretación que desbordan arte y ciencia.

El Naranjal de Pereda, en el corazón del Parque San Carlos, custodia tres siglos de identidad citrícola en un entorno natural único

A solo minutos del centro, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande ofrece un atractivo imponente. Con visitas guiadas gratuitas diarias, permite conocer las entrañas de una de las obras de ingeniería binacional más colosales de Latinoamérica.

Concordia reafirma así su identidad como un destino total, donde la naturaleza, la gastronomía y la tradición se unen para regalar un verano que se siente con todos los sentidos.

Para más información, seguí las redes de @CompartiConcordia.