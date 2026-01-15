Tres de Febrero obtiene la Certificación Oro por su gestión basada en datos

El reconocimiento pone en valor el trabajo del distrito en la incorporación sistemática de datos y evidencia como herramientas centrales de gestión, orientadas a optimizar la toma de decisiones, fortalecer la asignación de recursos y mejorar la calidad de los servicios públicos. La distinción es impulsada por Bloomberg Philanthropies y el programa Results for America, referentes internacionales en gobernanza basada en datos.

La certificación What Works Cities establece un estándar internacional que evalúa las prácticas, políticas e infraestructura que los gobiernos locales deben desarrollar para aprovechar al máximo la información en la toma de decisiones, con el objetivo de impulsar gestiones más eficientes, transparentes y orientadas a resultados.

“Obtener la Certificación Oro de Bloomberg nos llena de orgullo y refuerza nuestra promesa de gobernar en base a la evidencia. Esta confianza en los datos es lo que nos ha permitido implementar políticas públicas más efectivas, logrando un impacto directo en la vida diaria de los vecinos. Continuaremos este camino de transparencia y modernización, invirtiendo en la simplificación de la gestión y en el uso estratégico de la Inteligencia Artificial para construir una administración pública eficiente y abierta”, afirmó el intendente Rodrigo Aybar.

Entre las iniciativas destacadas por el uso de información se encuentra el Programa de Regularización Dominial de Barrios, que a partir del análisis de datos demográficos y geográficos permitió planificar políticas destinadas a otorgar derechos legales sobre sus viviendas a familias asentadas en parcelas irregulares. Actualmente, 1.732 hogares participan de estos programas, que les permitirán acceder a la escrituración de sus viviendas y avanzar en la resolución de la problemática de la tenencia irregular.

De manera complementaria, mediante la creación y emisión de un Documento Municipal de Acreditación Domiciliaria (DMAD), más de 200 familias fueron reconocidas legalmente, lo que les permitió acceder a servicios básicos como electricidad, internet y agua.

El programa What Works Cities, lanzado en 2017 por Bloomberg Philanthropies y liderado por Results for America, evalúa el desempeño de las ciudades en función de 43 criterios vinculados al uso de datos. Las ciudades que alcanzan entre el 51% y el 67% de esos criterios obtienen la certificación Plata; entre el 68% y el 84%, la certificación Oro; y con un 85% o más, la certificación Platino. El programa está abierto a ciudades de América del Norte, Central y del Sur con más de 30.000 habitantes.

“Las ciudades reconocidas por esta certificación son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando sus líderes se comprometen con una gobernanza basada en datos: resultados reales para los residentes”, señaló Rochelle Haynes, directora gerente de What Works Cities de Bloomberg Philanthropies.

Por su parte, James Anderson, líder del programa de Innovación Gubernamental en Bloomberg Philanthropies, afirmó: “La Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies es uno de los mayores esfuerzos filantrópicos de la historia para mejorar cómo los gobiernos municipales utilizan datos para mejorar la vida de las personas”.

En ese sentido, agregó: “Este trabajo está ayudando a las autoridades con visión de futuro de las Américas a llevar sus ciudades al siglo XXI. Ya sea para abordar la escasez de vivienda, reducir las muertes en el tránsito o mejorar el servicio y la capacidad de respuesta a los residentes, están aprovechando los datos, lo digital y la inteligencia artificial para enfrentar el desafío, y estamos encantados de apoyar este progreso”.

Con este reconocimiento, Tres de Febrero se posiciona entre los municipios de la región que impulsan una gestión pública basada en evidencia, con foco en la innovación, la eficiencia del Estado y la mejora continua de los servicios para sus vecinos.