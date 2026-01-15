Mega colonias en La Matanza: más de 90 mil personas acceden a recreación gratuita y cuidado integral

En la temporada 2026, el Municipio de La Matanza incrementó la inversión en las Colonias de Vacaciones, por iniciativa del intendente Fernando Espinoza, para garantizar el derecho a la recreación de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Ante la crisis económica que atraviesan las argentinas y argentinos, las colonias municipales brindan de manera gratuita actividades deportivas, culturales y entretenimiento, incluyendo transporte, alimentación diaria y un sistema de cuidado integral con atención médica.

Infraestructura y sedes: el despliegue en todo el distrito

El Polideportivo Alberto Balestrini es una de las 12 sedes que funciona todos los días como colonia en estas vacaciones de verano en La Matanza. Allí estuvo el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto a la secretaria de Deportes local, ex Leona y campeona mundial de hockey, Jorgelina Bertoni. La iniciativa alcanza a más familias en este 2026, para acompañarlas ante la difícil situación económica y social que está viviendo la Argentina.

“Como todos los años, llevamos adelante las mega colonias de vacaciones en La Matanza y compartimos la alegría y la felicidad inmensa de tantas chicas y chicos”, expresó Espinoza y remarcó: “La infraestructura y la logística de nuestras Colonias incluyen el mejor nivel de profesoras y profesores, y excelentes profesionales formados en nuestra Escuela de Guardavidas de La Matanza, que cuidan y acompañan a todas las chicas y los chicos que asisten a nuestros polideportivos“.

Deporte y socialización como herramientas de inclusión

Por su parte, la secretaria de Deportes local, Jorgelina Bertoni, señaló: “En las Colonias de MTZ 2026 niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad disfrutan de actividades deportivas y recreativas, con prácticas acuáticas y espacios de socialización. Gracias a un Municipio presente todas las matanceras y matanceros pueden acceder a la recreación durante el verano”.

“Hoy, una colonia de vacaciones cuesta entre 400 mil y 700 mil pesos, y acá en La Matanza es absolutamente gratuita”, enfatizó el ex Diputado Nacional y resaltó: “Vamos a seguir en este camino al lado de nuestra gente, protegiendo a nuestros chicos, acompañando a nuestros abuelos, y generándoles en estos momentos tan difíciles, económicamente hablando, del país, una mejor vida”.

Un modelo de gestión frente a la crisis

“Hay otra Argentina posible: una Argentina donde el mercado no lo maneje todo, porque cuando el mercado maneja toda la economía, solamente beneficia a los más ricos. Por eso, es fundamental contar con un Estado eficiente y presente, como el que tenemos en La Matanza”, aseveró Espinoza y concluyó: “No dejemos que nadie nos robe los sueños. Hay futuro y hay esperanza, y acá lo podemos demostrar con estas mega colonias de vacaciones en La Matanza”.