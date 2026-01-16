CARAS Golf: el torneo en Links Pinamar más exclusivo de la temporada

El verano en Pinamar siempre regala momentos inolvidables, pero este 2026 tiene una cita que se destaca en el calendario: el CARAS Golf en Links Pinamar. Durante los días 27 y 28 de enero, más de 150 jugadores se reunirán en este campo emblemático para competir en un torneo de 36 hoyos que combina destreza técnica con el paisaje único de la costa. Como media partner oficial, CARAS estará presente para mostrar la intimidad de un evento donde el deporte y el estilo se encuentran.

Un despliegue de lujo en el green

Esta edición exclusiva llega potenciada por la experiencia de RK Producciones, empresa líder en la creación de experiencias de alto impacto, que junto a Teedel 1 y La Biela, garantiza una logística de primer nivel para los participantes. Además, el evento cuenta con el respaldo del Municipio de Pinamar, consolidando a la ciudad como el destino preferido para las competencias de alta gama. El objetivo es claro: ofrecer una experiencia deportiva superior en un entorno total de relax y sofisticación.

El evento social del verano

Más allá de lo que suceda en el green, el Links Golf Pinamar se perfila como el punto de encuentro definitivo para personalidades y amantes del buen vivir. El torneo no solo pondrá a prueba el hándicap de los competidores, sino que creará el escenario ideal para el networking y el disfrute bajo el sol. El gran hito de la semana tendrá lugar el miércoles 28, cuando el certamen culmine con un exclusivo Sunset en el mismo predio del Golf.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bajo la luz del atardecer pinamarense, el torneo también cerrará con una recepción de lujo que contará con la presencia de personalidades destacadas, invitados especiales y referentes del lifestyle.

Entre swings, recorridos y encuentros al aire libre, el evento se transformará en un verdadero espacio de reunión en un entorno que invitará a disfrutar del paisaje, la conversación y el espíritu relajado que define a Pinamar en temporada alta. Con el desarrollo de cada jornada, la ciudad reafirma su lugar como un epicentro de lujo, combinando a la perfección el relax del verano con la energía del espíritu competitivo.