Marcha atrás en la reforma: ¿error o lobby?

El oficialismo ya formalizó que se corregirá en Diputados el controvertido artículo de la reforma laboral, con media sanción del Senado, que admitía descuentos salariales en cualquier licencia por enfermedad.

El incidente original, la aparición de un texto acorde a estos tiempos de crueldad local y global, parecía avalar una máxima reciente atribuida a Karina Milei, que el Gobierno se esmera en negar: “Primero voten, después lean”, es la bajada de línea hacia los legisladores violetas que se le adjudica a la hermanísima presidencial.

De hecho, como argumento para exculparse de la responsabilidad, algunos senadores libertarios señalaron que el proyecto de ley les llegó completo minutos antes de la sesión. Cumplían así el desmentido mandato de la secretaria General de la Presidencia.

Se ve que tampoco lo había leído en detalle -o sí- uno de los autores de la ley, Federico Sturzenegger. El ministro desregulador no tuvo empacho en festejar el descuento salarial en casos de enfermedad para terminar con “el problema del ausentismo laboral”. Menos mal que los contratos estatales para su esposa siempre están presentes.

“Tuvimos un error”, reconoció la voz cantante de la iniciativa, Patricia Bullrich, quien había generado cierta incomodidad en la hermanísima y sus cercanos por un video auto celebratorio con música de Madonna.

Bullrich aclaró en las últimas horas que se seguirá pagando el total del sueldo ante enfermedades “severas, degenerativas o irrecuperables” y que el origen del artículo original fue obra de LLA: “Nosotros lo introdujimos, porque jueces laborales razonables nos dijeron que el artículo 208 generaba un terrible ausentismo, litigiosidad, problemas y empresas truchas, una mafia de los certificados”.

Hay que decir que las precisiones bullrichistas buscan atender más una demanda interna que externa. Durante varios días, nadie en el Gobierno se hacía cargo de quién había incorporado o confeccionado de la manera en que salió el artículo de las enfermedades. Como si fuera la única controversia.

A caballo de las internas oficiales, desde el karinismo se sospechó del rol que tuvo en la hechura de la letra chica de la norma María Ibarzábal Murphy, la secretaria Legal y Técnica cercana al asesor Santiago Caputo. Esas disputas están lejos de terminarse.

Otras miradas se dirigieron al mencionado Sturzenegger, que no trepidó en tirarse arriba de la granada para defender el capítulo problemático.

Y hubo quienes puertas adentro del oficialismo hasta sospecharon del posible accionar de algunas compañías de seguros, dedicadas al multimillonario negocio de las ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), con una capacidad de lobby tan poderoso como subterráneo.

Debe tener razón la senadora Bullrich y no ciertas e intrigantes voces gubernamentales que se oyeron durante el fin de semana extra largo. Menos mal, ¿no?

