Reforma laboral en Diputados: cuándo se trata y qué se espera del debate tras la media sanción del Senado

Tras una maratónica sesión en la Cámara Alta que culminó en la madrugada del pasado jueves, el Gobierno de Javier Milei no pierde el tiempo. La Cámara de Diputados ya recibió formalmente la media sanción de la Ley de Modernización Laboral y se prepara para una semana de alta tensión política y social, que incluirá un plenario de comisiones, una sesión extendida y la amenaza firme de un nuevo paro general. El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, convocó a un plenario junto a Presupuesto y Hacienda (liderada por Bertie Benegas Lynch) para el miércoles 18 a las 14.

El objetivo de La Libertad Avanza es obtener el dictamen de mayoría ese mismo día para llevar el proyecto al recinto el jueves 19. Debido a la densidad del articulado y la cantidad de oradores previstos, se estima que el debate será tan extenso que la votación final ocurrirá recién entrada la jornada del viernes.

Con la firma de Victoria Villarruel, el proyecto entró formalmente a Diputados el viernes por la tarde. El oficialismo no quiso correr riesgos y extendió las extraordinarias hasta el 28 de febrero; un movimiento clave para cumplir con el reglamento, que exige tener el dictamen listo al menos diez días antes del cierre del calendario legislativo.

La reforma llega a la Cámara Baja con el impulso de haber obtenido 42 votos afirmativos contra 30 negativos en el Senado. Durante esa sesión, que duró casi 16 horas, el oficialismo logró aprobar los 26 títulos del proyecto, aunque no sin realizar concesiones.

Uno de los puntos más ríspidos fue el sistema de aportes sindicales. El bloque libertario intentó que las cuotas solidarias fueran voluntarias, pero tras la resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) y sectores aliados, el texto mantuvo cierta flexibilidad. No obstante, el presidente Milei calificó el avance como "Histórico" en sus redes sociales.

Los puntos de conflicto

A pesar de la media sanción, el texto que llegó a Diputados podría sufrir modificaciones. La polémica estalló al conocerse un artículo que sugería la reducción del 50% del salario en casos de licencias por enfermedad.

Ante el rechazo generalizado, la senadora y jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, adelantó que el oficialismo está abierto a introducir cambios: "En enfermedades severas o degenerativas vamos a dejar el 100% del sueldo", aseguró. Si Diputados modifica este o cualquier otro punto, el proyecto deberá volver al Senado para una segunda revisión, lo que dilataría la sanción definitiva.

Por otra parte, el clima en las calles promete estar igual de reticente que en el Congreso. La CGT ya confirmó que activará su cuarto paro general contra la gestión de Milei. La medida de fuerza, que paralizará el país por 24 horas, se llevará a cabo el mismo día en que Diputados inicie el tratamiento del proyecto.

La Libertad Avanza cuenta con una composición favorable en las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y buscará tratar la reforma laboral como único tema de la sesión. Los gremios denuncian que la "Modernización Laboral" no es más que una quita de derechos adquiridos, mientras que el Gobierno sostiene que es la única vía para "incentivar la creación de empleo genuino" y reducir la litigiosidad.

