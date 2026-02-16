Luego de que el Gobierno de Javier Milei alcanzara la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el legislador José Mayans insistió con sus críticas y cuestionamientos hacia el proyecto, al mismo tiempo que realizó una fuerte comparación entre el presidente libertario y el dictador argentino Jorge Rafael Videla.

"Videla no tenía el Parlamento, hacían lo que querían de la ley y aplicaron este programa económico y social…y la dictadura del 55 lo mismo y (Mauricio) Macri lo mismo", señaló el senador formoseño en diálogo con radio Splendid al hablar sobre las consecuencias que prevé que la norma tendrá sobre la sociedad.

"¿Lo estás comparando con Videla?", le cuestionaron durante la entrevista radial, a lo que Mayans replicó: "Tiene comportamientos parecidos". En la misma línea, el legislador intentó justificar sus declaraciones, indicando que Milei está teniendo "actitudes autoritarias".

El senador formoseño apuntó duramente contra el líder de La Libertad Avanza (LLA) y remarcó que "además de ser sumamente corrupto, amenaza a todos aquellos que disputan su poder con todo el poder del Estado, con la inteligencia, con la policía, al que si no lo compra lo agacha o como hace con algunos de los gobernadores, (que dice que) los va a intervenir".

"Está desquiciado", lanzó el legislador sobre el mandatario en medio de sus críticas al proyecto de reforma laboral que fue aprobado en el Senado.

José Mayans: “Milei directamente quisiera eliminar el 14 bis de la Constitución”

Con respecto a la reforma laboral, Mayans la definió como "regresiva e inconstitucional" y sostuvo que, en caso de que la iniciativa sea aprobada, luego "van a ir en forma masiva a la Justicia a reclamar", insistiendo en que la norma "vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y muchos tratados internacionales".

"¿Vos crees que va a terminar acá todo esto? el que protesta contra el Gobierno va a ser acusado de terrorista", reprochó en referencia al escenario conflictivo que pronostica en caso de que la iniciativa del Gobierno se apruebe definitivamente y se convierta en realidad.

Ante la posibilidad de recibir una denuncia de parte del presidente Milei, concluyó: "Que denuncie todo lo que quieran. Yo soy legislador, tengo fuero parlamentario, soy representante de un sector de la población y estoy para decir lo que yo pienso".

Polémica en la interna peronista tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado

La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado por 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones, y entre los votos positivos se contaron algunos miembros de los bloques peronistas. Al respecto, el legislador aseguró que "traicionaron los principios del justicialismo negociando algunas cuestiones circunstanciales".

En su crítica, el legislador tomó al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, como ejemplo y, tras afirmar que dicha provincia recibió 240 mil millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lanzó: "Dice que tiene que colaborar con el Gobierno. Su senadora vota en consecuencia...hay gente que negocia temas particulares".

"También está la gente de (el exgobernador de Misiones, Carlos) Rovira, que dice que es justicialista y obviamente después arreglan sus problemas, pero son a corto plazo porque esto le saca fondos a las provincias", agregó, al mismo tiempo que mencionó a la legisladora cordobesa Alejandra Vigo, recordando "que es de un gobierno justicialista y vota una ley anti obrero", y al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamando "que se pone el poncho y dice que no hay más gaucho que él, y su gente vota por una ley anti laboral".

