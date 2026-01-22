José Mayans: “Milei directamente quisiera eliminar el 14 bis de la Constitución”

José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, afirmó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno “destruye prácticamente el sistema laboral argentino” y denunció que se intenta avanzar sin consenso con la CGT. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), dijo: "Milei directamente quisiera eliminar el 14 bis de la Constitución".

José Mayans un político perteneciente al Partido Justicialista que actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de Formosa, cargo que ocupa de forma ininterrumpida desde el año 2001. Previamente se desempeñó como diputado provincial entre 1987 y 2001. En la actualidad lidera la oposición contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El Gobierno le cierra el diálogo a la CGT por la reforma laboral

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo vi en fotos en la costa...

Estaba en Ostende. Hace muchos años que voy a Ostende. Me encontraron ahí caminando, me hicieron una nota ahí en la playa y eso fue lo que salió en La Nación.

¿Y por qué siempre Ostende?

Porque me gusta, me encanta. Ahí tengo la casa de unos amigos que me alquilaban siempre. Me llaman por teléfono y ya está. Entonces voy siempre con la familia ahí, a caminar un poco, a tratar de tener un poquito de vida sana, y la verdad que siempre la paso muy bien ahí.

¿Y velando armas para las extraordinarias de comienzo de febrero?

Estuvimos viendo el tema del llamado a extraordinarias que hizo el Ejecutivo. Está basado en cuatro puntos. Uno es el tema de la ley glaciaria, que tiene despacho y que pretende tratar lo que básicamente le otorgan poder a los gobernadores para poder regular el tema de la explotación de los bienes, sobre todo en el tema de lo que consideran el tema de los glaciares. Obviamente es explotación de recursos naturales contra el sistema, de conservación que se tiene hoy en el mundo respecto al tema de la ecología. Y bueno, este, ahí está como para hacer un debate porque está ya el despacho.

Después está el tema de la denominada ley de modernización laboral, o de destrucción del 14 bis, o de atraso laboral, como quieran verlo de acuerdo al tema. El acuerdo con la Unión Europea todavía no llegó, que todavía dice el llamado que va a ser presentado por el Ejecutivo, pero ayer (por el miércoles 21) vimos que este Parlamento Europeo tomó una decisión de prácticamente de pararlo.

De todas maneras, nosotros estamos haciendo una charla mañana en el Partido Justicialista para analizar el tema de los pros y de los beneficios que podría traer para la región o para la República Argentina, y de los inconvenientes que podría traer este tipo de acuerdos. Y por último está el tema del pedido para el acuerdo para el embajador Fernando Iglesias. Esos son los cuatro puntos.

En el tema de modernización laboral, nosotros estamos hablando con la CGT. La CGT no tiene ningún tipo de diálogo con el Gobierno, porque el Gobierno está dialogando con los gobernadores y puede conseguir los votos porque esa ley está disfrazada. El 50% es reforma laboral y el 50% reforma impositiva. Esa reforma impositiva, como el Gobierno nacional no tiene ni un solo gobernador, está atacando a los sistemas provinciales, a los recursos provinciales. Si los gobernadores aprueban esto, va a significar una disminución muy fuerte de los recursos para las provincias, que ya tienen inconvenientes salariales con la policía, con la justicia, con los docentes, con los médicos, con los enfermeros.

Porque después de la gran devaluación, porque la estrategia fue la gran devaluación y después dar aumentos salariales basados en la inflación del año que dice que ley gobierna. Es un desastre y tenemos realmente inconvenientes allí porque no hay acuerdo. Por lo menos los que estuvimos hablando con las CGT, que estamos en comunicación permanente, el Gobierno no tiene ningún diálogo hasta ahora con la CGT y la CGT no está de acuerdo de pleno con ese proyecto que afecta directamente tratados internacionales, el 14 de la Constitución y leyes que están vigentes.

Estamos hablando de una ley que tiene más de 200 artículos. En ese articulado también derogan leyes en forma disfrazada con algunas enunciaciones. Hay todo un trabajo que no se puede hacer en una semana y mucho menos hacerlo como lo hicieron, alterando el tema de la composición de las comisiones para poder tener despacho, para poder llevarlo al recinto. Porque en realidad hubo una violación del reglamento del Senado para poder llevar ese despacho al recinto. Hay una contaminación por la forma en que hicieron para otorgar la representación en las comisiones, que yo se lo advertí ya a la gente que está ahí haciendo este tipo de maniobras. Así que eso ya ha sido ilegal. A partir de ahí, obviamente que el análisis fue muy escueto.

Omar Maturano: “Quieren modificar una ley laboral y tienen el lomo virgen”

La CGT dice: “Nosotros queremos hablar de los cambios que se necesitan. Entendemos que hay una evolución en materia productiva, en materia laboral, pero queremos conversar cuáles son los cambios que se necesitan”, ¿no? Así, en forma intempestiva, te traen una ley con más de 200 artículos de la noche a la mañana, una exposición de cinco minutos, todo limitado, todo apurado, todo exprés y sin consenso. O sea, una ley hecha para patrones, sin consenso del sector laboral, que destruye prácticamente el sistema laboral argentino.

Aparte de eso, es lo que decía Milei, que directamente quisiera eliminar el 14 bis de la Constitución, que fue lo que cambió la estructura social de la República Argentina. Y estamos en esa disyuntiva para saber si el Gobierno, a través de negociaciones que hace con algunos gobernadores, que le dice que a uno que le falta 20.000 millones para el sueldo, le da 20.000 millones por este mes. Son negociaciones parciales, negociaciones que hacen inclusive hasta cuestiones personales de algunos gobernadores. Están discutiendo el sistema laboral argentino y el sistema de distribución de recursos.

Entonces, la verdad que es muy malo que se haga así, a las apuradas, sin tener un análisis o un consenso por lo menos, o gran parte del consenso. Así que para mí es absolutamente negativo tratarlo ahora y es un tema que se podría tratar tranquilamente en ordinarias, no en extraordinarias.

¿Pero tu poroteo es que por estos acuerdos con los gobernadores finalmente se va a terminar aprobando?

Nosotros estamos hablando y hasta ahora no tienen el consenso general como para hacerlo, porque el 50% es laboral y el otro 50% es impositivo.

Tengo entendido que de lo que nosotros estamos viendo, alcanza más o menos casi 10.000 millones lo que afecta a todas las provincias argentinas. Teniendo en cuenta que la captación del recurso es de 120.000 millones de dólares. Te hablo en términos de dólares, para que más o menos sea lo que captan los recursos en general del país. De esos 120.000 millones de dólares, 40.000 le corresponden a las provincias, y el resto va a Nación.

Las provincias se han visto disminuidas totalmente en el tema. Una de las más afectadas es la provincia de Buenos Aires, que la Nación le debe 13 billones. Hablan del superávit, pero no hablan, en primer lugar, del déficit que tienen en materia de compartir los recursos con las provincias. Y en segundo lugar, ayer vi una operación de prensa donde dicen que bajó la deuda al 42% del PBI. Una vergüenza esa operación que han hecho. Eso es todo mentira.

La deuda que recibe el gobierno de Milei es de 370.000 millones de dólares y ahora está en 452.000 millones. O sea, subieron 72.000 millones de dólares. Para que la deuda sea del 42% del PBI, la Argentina tendría que tener más de un billón, y no crecimos tanto que ni siquiera nos dimos cuenta, como me dijo un economista. Ni siquiera está al 50%, está prácticamente casi al 100% del PBI.

Lo que tienen que ponerse de acuerdo es cómo miden el PBI, porque hay algunos que te dicen PBI de 550.000 millones de dólares, otros dicen PBI de 620.000 millones de dólares. Y ahora tenemos la novedad de que, teóricamente, de acuerdo a este análisis que hicieron ayer de la deuda, el mensaje es: el programa tiene tanto éxito que bajó la deuda prácticamente del 100% que entregó Mauricio Macri.

Estuve escuchando el análisis que hizo el economista que estuvo anteriormente. La verdad que se olvidan un montón de cosas. Se olvidan que fue un gobierno que en su programa económico fracasó y que entregó el país en default y con un endeudamiento de imposible cumplimiento, que fue lo que comprometió hasta ahora la economía argentina. Y lo mismo está haciendo Milei. Hacen este tipo de propaganda donde dicen que bajó la deuda al 42%. ¿En qué momento? Entonces, como el programa es tan exitoso, tenemos que poner en marcha ahora el programa de reforma laboral. Acá no tiene nada que ver.

Hay cosas que obviamente hay que cambiar, pero sí alterar el esquema del espíritu constitucional y de los tratados internacionales que tiene la Argentina, porque esto hace a una ley que va directamente al conflicto judicial. Ahora, si no se logra un consenso básicamente y se pone solamente lo de la patronal y la visión que tiene del mundo, que tiene (Donald) Trump, que tiene (Benjamin) Netanyahu, que tiene Milei, que es el que tiene mayor poder económico, mayor fuerza militar, que manda, no rige el Estado de derecho, no rige el derecho internacional, no rige la Constitución, no rigen los tratados internacionales.

La verdad que estamos en dificultades, ¿verdad?, para construir un mundo en donde se construya la dignidad humana. Entonces, todo es avasallamiento y este es el tratamiento que quieren dar en medio de, como dije anteriormente, de avasallar el reglamento interno del Senado y sacar un despacho a las apuradas, de no tener ningún tipo de consenso con la central de trabajadores y, obviamente, que esto va al conflicto social.

TV cp